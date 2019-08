Manchmal kann es schnell gehen im Fußball: Noch im Mai stieg Thomas Doll mit Hannover 96 aus der Bundesliga ab. Nach nicht einmal einem halben Jahr im Amt folgte die Trennung. Aber nur wenige Wochen später hat der 53-Jährige einen neuen Job gefunden: Bei APOEL Nikosia übernimmt Doll das Traineramt von Paolo Tramezzani.

Am Dienstagabend (20.08.2019) steht das erste ganz große Spiel auf dem Programm: In den Playoffs um die Champions League geht es gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Ajax Amsterdam. "Das ist ein fantastischer Moment für einen wundervollen Klub. Wir sind sehr glücklich" , sagte Doll nach dem 2:0 in der letzten Qualifikationsrunde beim aserbaidschanischen Vertreter Karabach Agdam. Das Hinspiel hatte APOEL daheim noch mit 1:2 verloren.

Doll: "Eigentlich habe ich mit diesem Erfolg nicht viel zu tun"

Doll redete nach dem Überraschungserfolg den eigenen Anteil am Erfolg klein. "Eigentlich habe ich mit diesem Erfolg nicht viel zu tun. Ich bin erst seit vier, fünf Tagen hier" , sagte Doll, der das Team erst nach der 1:2-Heimpleite im Hinspiel übernommen hatte. Durch den Sieg darf der ehemalige BVB -Trainer weiterhin von der europäischen Königsklasse träumen.

Auch gegen Ajax steht zunächst ein Heimspiel an, eine Woche später, am 28. August, entscheidet das Rückspiel in Amsterdam über den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Die Niederländer scheinen für die Zyprer ein übermächtiger Gegner zu sein. Der Klub twitterte bereits ehrfürchtig: "Hi AFC Ajax... Wir warten auf euch. Mit Ehre und Stolz spielen wir gegen einen europäischen Giganten und haben nichts zu verlieren. Wir sehen uns am Dienstag."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

APOEL Nikosia - Serienmeister in Zypern

In der Liga ist der Klub an Siege gewöhnt. Seit 2013 wurde APOEL durchgehend Meister. In den vergangenen 13 Spielzeiten gewann man überhaupt nur drei Mal nicht den Titel. Mit 28 Meisterschaften insgesamt ist APOEL Rekordmeister, mit 21 Pokalsiegen auch in dieser Statistik Rekordsieger. Aber: Seit 2015 wartet der Hauptstadtklub auf einen Titel im Pokal - auch hier ist Doll gefordert.

Sollte aber zum dritten Mal das Abenteuer Champions League Realität werden, würde das in der Heimat alles überstrahlen. 2009/10 war APOEL erstmals dabei, schied aber in der Vorrunde aus. Zwei Jahre später folgte die Sensation: Nach Siegen über Zenit St. Petersburg und den FC Porto qualifizierte man sich für das Achtelfinale, schlug dort Olympique Lyon. Als erster zyprischer Verein qualifizierte sich APOEL für das Viertelfinale der Königsklasse - scheiterte aber deutlich an Real Madrid.

Ajax noch nicht in Topform

Ob Doll es schaffen kann, solch magische Momente zu wiederholen, hängt zunächst von den beiden Duellen gegen Ajax ab. Die Niederländer jedenfalls hatten bislang ihre Probleme in der Qualifikation: Gegen PAOK Saloniki kamen sie nur mit einen knappen 3:2-Erfolg (Hinspiel 2:2) weiter. In der Liga dagegen feierte das Team von Trainer Erik ten Hag zuletzt zwei Kantersiege - 5:0 gegen Emen und 4:1 gegen Venlo.

Doll will die Spiele gegen den scheinbar übermächtigen Giganten aus den Niederlanden jedenfalls genießen. So wie schon seine erste Partie in Aserbaidschan. "Für mich ist es großartig, ein Champions-League-Qualifikationsspiel in Baku zu spielen. Denn ich habe keine einfache Saison hinter mir."

mit dpa | Stand: 20.08.2019, 07:00