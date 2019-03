Argentinien setzte sich am Dienstagabend (26.03.2019) ohne den verletzten Superstar Lionel Messi mit 1:0 (0:0) im Freundschaftsspiel gegen Marokko durch. Das Siegtor für die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni erzielte Angel Correa (84. Spielminute) von Atlético Madrid in der Schlussphase.

Messi, der im Länderspiel gegen Venezuela nach achtmonatiger Abstinenz sein Comeback in der Albiceleste gegeben hatte, fehlte in Tanger aufgrund von wiederkehrenden Schambein-Problemen und hatte die Reise nach Nordafrika erst gar nicht mit angetreten. Trainer Scaloni hatte zudem auf weitere Stammspieler verzichten müssen. So standen unter anderem Sergio Agüero, Gonzalo Higuain und Angel di Maria in beiden Länderspielen nicht zur Verfügung.

Bei den Gastgebern spielte der Dortmunder Bundesliga-Profi Achraf Hakimi durch, der frühere Münchner Abwehrspieler Medhi Benatia wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Premier-League-Profis treffen für Brasilien, Darida verletzt raus

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien konnte im zweiten Testspiel des Jahres den ersten Sieg feiern. Drei Tage nach dem 1:1 gegen Panama kam die Selecao ohne den verletzten Superstar Neymar in Prag gegen Tschechien zu einem späten 3:1 (0:1). Die Brasilianer drehten in der zweiten Spielhälfte durch das Tor des ehemaligen Hoffenheimers und Liverpool-Profis Roberto Firmino (49.) und einen Doppelpack von Joker Gabriel Jesus, der bei ManCity unter Vertrag steht, (83./90.) noch das Spiel.

David Pavelka (37.) von Kasimpasa Istanbul hatte die Gastgeber zuvor noch in Führung gebracht. Bei den Tschechen standen Torhüter Jiri Pavlenka (Werder Bremen) und Vladimir Darida in der Startelf, der Mittelfeldspieler von Hertha BSC musste aber im zweiten Durchgang verletzt ausgewechselt werden (56.). Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie wurde in der Halbzeitpause eingewechselt.

Weitere Ergebnisse der internationalen Tests:

Japan - Bolivien 1:0 (0:0)

Südkorea - Kolumbien 2:1 (1:0)

Nigeria - Ägypten 1:0 (1:0)

Elfenbeinküste - Liberia 1:0 (0:0)

Senegal - Mali 2:1 (0:0)

Algerien - Tunesien 1:0 (0:0)

sid/dpa | Stand: 26.03.2019, 21:04