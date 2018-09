Der deutsche Gruppengegner in der Nations League, der sich zuletzt weder für die EM 2016 noch für die WM 2018 qualifiziert hatte, setzte sich im Länderspiel gegen Peru in Amsterdam nach zwei Treffern von Lyon-Angreifer Depay mit viel Mühe 2:1 (0:1) durch.

Großer Applaus für Sneijder

Für WM-Teilnehmer Peru, der am Sonntag in Sinsheim (20.45 Uhr) gegen das DFB -Team spielt, war Pedro Aquino in der 13. Minute erfolgreich. Depay (60./83.) drehte das Spiel und sicherte den zweiten Sieg im fünften Spiel unter Bondscoach Ronald Koeman.

Rekordnationalspieler Sneijder (34), mittlerweile bei Al-Gharafa in Katar unter Vertrag, stand in seinem 134. und letzten Länderspiel noch einmal in der Startelf und trug die Kapitänsbinde. In der 62. Minute wurde Sneijder unter großem Jubel der 40.127 Zuschauer ausgewechselt.

Alaba trifft für Österreich

Auch die österreichische Fußball-Nationalmannschaft siegte in einem Testspiel gegen den WM-Viertelfinalisten Schweden mit 2:0 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Franco Foda ging am Donnerstag durch ein Eigentor von Filip Helander (11.) in Führung, nachdem Schwedens Torhüter Kristoffer Nordfeldt eine Hereingabe von Kapitän David Alaba vom FC Bayern München unglücklich in die Mitte faustete. In der zweiten Halbzeit traf Alaba dann zum Endstand (64.).

Kroatien verpasst Sieg gegen Portugal

Vizeweltmeister Kroatien um Europas Fußballer des Jahres Luka Modric hat im ersten Spiel nach dem verlorenen WM-Finale von Moskau einen Prestigesieg bei Europameister Portugal verpasst. Modric kam mit den Kroaten zu einem 1:1 (1:1) bei den Portugiesen, die auf ihren Superstar Cristiano Ronaldo verzichten mussten.

