Türkische Liga

Showdown in der Süper Lig

Von Jens Mickler

Das Saisonfinale in der türkischen Süper Lig verspricht höchste Spannung. Erstmals greift Basaksehir Istanbul in die Meisterschaftsentscheidung ein. Der dem Präsidenten Erdogan nahestehende Klub könnte auf Dauer an den Traditionsklubs vorbeiziehen.