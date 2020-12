Die größten Komplimente für Fußballprofis kommen nicht von Trainern, Experten oder Fans. Sie kommen von den Gegnern auf dem Platz. "Er ist ein wundervoller Spieler. Er lässt Fußball nach Spaß aussehen" , sagt Manchester Citys Superstar Kevin de Bruyne über Bruno Fernandes.

Es ist nicht lange her, dass Premier-League-Profis diese Worte über de Bruyne verloren haben, mitunter heute noch. Aber der Belgier, der in den vergangenen Jahren zu den herausragenden Spielern der Liga zählte, steht momentan im Schatten des Portugiesen.

Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld

Fernandes, gesprochen "Fernandsch", ist 26 Jahre alt und wechselte im Januar 2020 zu Manchester United. Jahrelang hatten sich die "Red Devils" um den Mittelfeldspieler bemüht, rund 80 Millionen Euro Ablöse (inklusive Bonuszahlungen) hatte Sporting Lissabon schließlich bewogen, ihren Starspieler abzugeben.

Seither ist in Manchester nichts mehr wie es war. Mit einem Spielstil ähnlich dem von de Bruyne ist Fernandes Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, spielt die tödlichen Pässe und ist zuständig für die Standards. "Er kam in die Truppe und hat United ein anderes Spiel gegeben" , sagt de Bruyne über ihn: "Sie hatten Probleme, aber Fernandes hat sie in allen Belangen verbessert."

"Er ist der Leader"

TV-Experte und Ex-United-Spieler Roy Keane glaubt, dass der Erfolg des gesamten Klubs mit Fernandes steht und fällt. "Manchester United kann nur hoffen, dass sich Fernandes nicht verletzt. Dann haben sie ein Problem, das sie nicht lösen können" , sagte Keane nach der jüngsten Gala-Vorstellung des Portugiesen gegen Leicester City am Boxing Day (26.12.2020).

Keanes ehemaliger Teamkollege Rio Ferdinand glaubt sogar, dass Fernandes bereits der Führungsspieler im Team ist: "Er ist Schritt für Schritt gegangen. Ich denke er ist nun der 'Leader'. Seine Torquote ist herausragend, er spielt konstant auf hohem Niveau."

Mehr Torbeteiligungen als Einsätze

Tatsächlich lassen die Zahlen den Schluss zu, dass Fernandes momentan der beste Spieler der Premier League ist. Seit seiner Ankunft im Januar schoss er in 28 Ligaspielen 18 Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor. Rekord für ein Kalenderjahr in England. In dieser Saison sind es zehn Treffer und sechs Assists in 14 Partien. "Ich will am Ende der Saison mehr Torbeteiligungen als Einsätze haben" , sagte Fernandes nach seinem Treffer in Leicester.

Das Verfolgerduell endete nach zweimaliger United-Führung 2:2-Unentschieden. "Als ich danach in die Kabine kam, herrschte eine schlechte Stimmung. Und das finde ich gut, denn das zeigt, dass wir eine Gewinnermentalität haben" , sagte Fernandes. Der Portugiese gibt den Ton an beim englischen Rekordmeister und hat unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer quasi eine Stammplatzgarantie. Der Norweger weiß, was er an seinem Offensivallrounder hat. "Er kreiert Chancen, schießt Tore und geht auch mal ins Risiko" , sagt Solskjaer. Das erwarte er auch von seinen anderen Spielern.

Fernandes im Old Trafford : Der Sehnsuchtsspieler

Fernandes verkörpfert eine Art Fußballspieler, wie sie ihn im Old Trafford lange vermisst haben. Er ist der Sehnsuchtsspieler, wie es zuletzt Wayne Rooney war – oder Robin van Persie zu Zeiten von Sir Alex Ferguson. Dass Paul Pogba nicht in diese Rolle passt, zeigt sich aktuell mehr denn je. Der Franzose ist seit Wochen außer Form, sitzt oft nur auf der Ersatzbank, und sein Berater sorgt mit Wechselspekulationen abseits des Platzes für Aufregung. Fernandes ist das Gegenteil: Schüchtern gibt er sich in Interviews, wirkt fast introvertiert. Über sein Privatleben ist kaum etwas bekannt. Er spielt einfach Fußball.

Dass seine Leistungen im Nationalmannschaftstrikot Portugals noch nicht an die im Verein herankommen, könnte an der Omnipräsenz Cristiano Ronaldos liegen. In Portugal sehen sie in Fernandes den legitimen Nachfolger als Kapitän – und Leistungsträger – der Selecao. "Ole hat Cristiano zu mir befragt" , sagte Fernandes einst über seinen Nationalmannschaftskollegen: "Und er hat nur Gutes über mich gesagt. Das ist toll. Ich will in seine Fußstapfen treten."

Fernandes will Titel gewinnen mit United

Dafür braucht es Titel. Beim Europa-League-Finalturnier im Sommer schied United gegen Sevilla aus. Das Vorrundenaus in der Champions League vor wenigen Wochen im Duell mit RB Leipzig war ebenfalls ein Dämpfer. Aber Fernandes hat den Blick bereits auf die Premier-League-Trophäe gerichtet. "Ich werde erst glücklich sein, wenn wir die Premier League gewinnen" , sagte er kürzlich: "Darum bin ich nach England gekommen zu diesem Klub. Und ich glaube, wir haben eine Chance, den Titel zu holen."

Tatsächlich ist die Ausgangsposition zum Jahreswechsel für Manchester United sehr gut. Fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool – mit einem Nachholspiel in der Hinterhand. Gewinnt ManUnited am Dienstagabend (29.12.2020) das Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers, schieben sie sich an Everton und Leicester vorbei auf Rang zwei. In einer Saison, in der Manchester City, Chelsea und vor allem Arsenal Probleme haben, scheint United neben Tottenham der härteste Konkurrent für Liverpool zu sein. Und deren Stürmer Harry Kane der härteste Konkurrent im Rennen zum "Premier-League-Spieler des Jahres".

Fernandes und United mit Problemen in Topspielen

Mitte Januar gibt es das direkte Duell mit Liverpool. Für Fernandes wird es dann darum gehen, seine Stärke auch in den entscheidenden Spielen unter Beweis zu stellen. Denn in direkten Duellen mit den Top-Teams hat United in dieser Saison Schwierigkeiten. 1:6 gegen Tottenham, 0:1 gegen Arsenal, 0:0 gegen Chelsea, 0:0 gegen Manchester City und eben 2:2 gegen Leicester City.

Und wenn United Schwierigkeiten hat, ist das, ebenso wie im Erfolgsfall, eng mit Fernandes verbunden. Denn auch beim derzeit besten Spieler auf der Insel ist noch Luft nach oben.

Stand: 29.12.2020, 08:00