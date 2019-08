Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den UEFA-Supercup gewonnen. Im Elfmeterschießen setzte sich der Champions-League-Gewinner am Mittwochabend (14.08.2019) im "Battle of Britain" glücklich mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea durch und sicherte sich die Trophäe zum vierten Mal. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (1:1, 0:1) gestanden.

Liverpool-Keeper Adrian hält letzten Elfmeter

Nach dem verpassten Community-Shield-Sieg gegen Manchester City war es für die Reds der erste große Triumph in dieser Saison. Liverpools spanischer Keeper Adrian, Vertreter des verletzten Allison, hielt den letzten Elfmeter von Chelsea-Youngster Tammy Abraham, der als einziger verschoss. Chelsea war in Istanbul über weite Strecken das bessere Team, für die Blues und den neuen Teammanager Frank Lampard bedeutete die Niederlage nach dem Fehlstart in die Premier League mit einem 0:4 gegen Manchester United den nächsten Rückschlag

Der französische Weltmeister Olivier Giroud (36.) hatte Chelsea in Führung gebracht, Liverpool konterte durch einen Doppelpack von Offensivstar Sadio Mane (48., 95.). Jorginho (101., Foulelfmeter) rettete die Londoner schließlich ins Elfmeterschießen.

Die erste Großchance hatte Liverpool in der 16. Spielminute durch den ägyptischen Topstürmer Mohamed Salah. Chelsea konterte mit dem Führungstreffer Girouds, ein vermeintlicher Treffer des Ex-Dortmunder Christian Pulisic fand wegen Abseits keine Anerkennung. Klopp und seine Reds gingen missgelaunt in die Halbzeitpause.

Turbulente Verlängerung

Doch kurz nach Wiederanpfiff meldete sich Liverpool siegeshungrig mit Manes Treffer zurück. Brisant wurde es erneut in der 75. Minute nach einer Ecke, als Blues-Keeper Kepa nur knapp einen Führungstreffer durch Virgil van Dijk verhindern konnte. In der Verlängerung wurde es schließlich turbulent. Zunächst schoss Mane das Klopp-Team nach einer schönen Kombination mit dem ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino wieder in Führung. Dann verursachte Liverpools Keeper Adrian einen Foulelfmeter, den Jorginho zum Ausgleich nutzte.

Frappart schreibt Geschichte

Das Supercup-Duell war das erste seit der Premiere 1972, in dem sich zwei englische Mannschaften gegenüberstanden. Zudem gab es eine Debüt auf der Referee-Position: Als erste Frau durfte die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart ein bedeutendes europäisches Männer-Duell pfeifen. Damit schrieb die 35-Jährige Fußball-Geschichte - und leitete die Partie souverän.

red/sid/dpa | Stand: 14.08.2019, 22:48