Durch das 2:0 (0:0) im Clasico ist Real Madrid nun wieder mit einem Punkt Vorsprung auf Barcelona Tabellenführer.

Real trifft zwei Mal ins kurze Eck

In einer schwachen ersten Hälfte ließen beide Teams nötige Konsequenz vermissen. Barcelona strahlte ein wenig mehr Gefahr aus. In der zweiten Hälfte erhöhte Madrid die Schlagzahl, Barcelonas Torwart Marc-André ter Stegen musste einige Male eingreifen. Oder sich wie in der 61. Minute auf seine Mitspieler verlassen, als Piqué einen Kopfball von Isco von der Linie kratzte.

In der 71. Minute war es dann soweit: Vinicius Júnior spielte von links Toni Kroos an. Der schickte wiederum Vinicius Júnior auf die Reise. Vom linken Fünfereck zog Vinicius Júnior ab und hatte Glück, dass der Ball von Piqué unhaltbar für ter Stegen ins kurze Eck abgefälscht wurde. Der eingewechselte Mariano hatte in der Nachspielzeit freie Bahn auf der rechten Seite und traf ebenfalls ins kurze Eck (90.+2) zur Entscheidung.

Real befinde sich in einem "heiklen Moment", hatte Madrids Trainer Zinedine Zidane vor der Partie gesagt. "Aber der Clásico gibt uns die Chance, die Dinge zu ändern." Das gelang.

Barca gegen San Sebastian, Madrid in Sevilla

Real Madrids Marcelo (l.) gegen Barcelonas Arturo Vidal

Das Titelrennen in der Liga werden die beiden Erzrivalen wohl wieder unter sich ausmachen. Der Rückstand des Drittplatzierten FC Sevilla auf Barcelona beträgt zwölf Spieltage vor Schluss bereits neun Punkte.

Barcelona empfängt nun am Samstag (07.03.2020, 18:30 Uhr) Real Sociedad San Sebastian. Madrid spielt am Sonntag (21 Uhr) bei Betis Sevilla.

nch/dpa | Stand: 01.03.2020, 23:00