River Plate Buenos Aires hat zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen. Im Final-Rückspiel im spanischen Madrid gewann das Team am Sonntag (09.12.2018) das Stadtduell gegen Erzrivale Boca Juniors nach einem 2:2 im Hinspiel mit 3:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung. Die entscheidenden Treffer im ersten Final-Duell der argentinischen Traditionsklubs markierten der eingewechselte Juan Quinteiro in der 109. Minute und Gonzalo Martinez mit einem Solo über das halbe Spielfeld in der Nachspielzeit (120.+2)

Dario Benedetto hatte Boca kurz vor der Pause (44.) in Führung gebracht. Den Ausgleich für das in der zweiten Halbzeit stärkere River Plate erzielte Lucas Pratto (68.). Nach Angriffen auf den Boca-Bus vor dem eigentlich für den 24. November im River-Plate-Stadion "El Monumental" geplante Rückspiel war die Begegnung aus Sicherheitsgründen nach Madrid verlegt worden.

Boca von Anfang an optisch überlegen

In einem von Anfang intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen im ausverkauften Estadio Santiago Bernabeu in Madrid kamen die Boca Junios besser ins Spiel. Die erste Chance ergab sich nach knapp zehn Minuten, als River Plates Innenverteidiger Jonathan Maidana eine Flanke nur knapp über das eigene Tor lenkte.

River Plate lauerte auf Konter, kam aber nur nach Standards überhaupt einmal in Tornähe. Boca hatte nach einem Freistoß in Strafraumnähe die nächste große Gelegenheit. Doch Nahita Nandez verpasste den Ball im Fünfmeterraum nur knapp mit dem Kopf.

Benedetto lässt Boca jubeln

Dafür war Nandez dann aber maßgeblich an der Führung beteiligt. Nach einem Ballgewinn schickte er mit einem flachen Pass durch die Mitte Benedetto in die Tiefe, der allein vor dem River-Plate-Tor kurz vor der Pause zum 1:0 traf (44.).

In Durchgang zwei zog sich Boca weiter zurück und lauerte auf Konter. River Plate konnte zunächst damit nichts anfangen und hatte Pech, als Boca-Torwart Franco Armani nach einem Ball hinter die Abwehrkette gegen Pratto im Strafraum zu spät kam. Schiedsrichter Andres Cunha entschied allerdings nicht auf Elfmeter.

Pratto bringt River Plate zurück

Wenig später durfte Pratto dann aber doch jubeln. Nach einer schnellen Kombination über halbrechts verwertete er einen Rückpass aus elf Metern zum 1:1 (68.). Danach gingen beide Teams nicht mehr ins letzte Risiko. Die Boca Juniors hatten noch zwei Freistöße aus aussichtsreicher Postion - aber es ging die Verlängerung.

Dort war wie schon in den zweiten 45 Minuten River Plate das insgesamt aktivere Team. Kurz nach Anpfiff verlor Boca auch noch Barrios nach einem Foul im Mittelfeld durch eine Gelb-Rote Karte (92.). River Plate nutzte den Vorteil und traf durch Quintero mit einem trockenen Schuss von halbrechts aus 18 Metern in den Winkel.

Boca brachte danach noch Stürmer-Routinier Carlos Tevez, konnte der Partie aber in einer hektischen Schlussphase keinen anderen Dreh mehr geben - auch wenn Leandro Jarra in der Schlussminute noch einmal den Pfosten traf. Stattdessen machte Martinez nach einer abgewerhrten Ecke mit einem Lauf über das halbe Spielfeld und Schuss ins leere Tor alles klar (120.+2).

Stand: 09.12.2018, 23:02