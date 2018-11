Angriffe auf Boca-Bus - Copa-Libertadores-Finale verschoben

Neue Anstoßzeit soll jetzt 23.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit sein sein. Fans des Stadtrivalen River Plate bewarfen den Boca-Mannschaftsbus mit Steinen. Mindestens vier Fenster des Fahrzeuges wurden am Samstag (24.11.18) zerstört. Durch die Öffnungen drang Pfeffer- oder Tränengas in den Bus ein. Bocas Kapitän Pablo Pérez wurde mit zwei Schnittwunden und Augen-Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Auch Bocas Starstürmer Carlos Tévez erreichte das Stadion in Buenos Aires mit Atembeschwerden, wie der TV -Nachrichtensender TN zeigte.

Die 66.000 Eintrittskarten für das Rückspiel um den Titel der südamerikanischen Champions League sind allesamt an River-Fans ausverkauft. Seit 2013 dürfen in ganz Argentinien wegen zahlreicher Gewalttätigkeiten keine Gästefans mehr ins Stadion. Das Hinspiel im Boca-Stadion war 2:2 (2:1) ausgegangen. Bei dem entscheidenden Rückspiel sind 2.100 Polizisten im Einsatz. Eigentlich sollte die Partie um 21.00 Uhr ( MEZ ) beginnen

sid/dpa | Stand: 24.11.2018, 21:43