Es war der 5. April 2016: Die Glasgow Rangers bezwangen den Dumbarton FC mit 1:0 und kehrten nach vier Jahren unterklassigen Fußballs zurück ins schottische Oberhaus. Der Klub feierte den Aufstieg mit dem Hashtag #GoingFor55.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Heute, mehr als zweieinhalb Jahre später, scheinen sie endlich reif zu sein für Titel Nummer 55. Trainer Steven Gerrard, der im Sommer in Schottland anheuerte, führte die Rangers in dieser Saison zurück an die Spitze der schottischen Premiership. Nach 20 Spieltagen belegen die Rangers Tabellenplatz zwei und könnten bei einem Sieg im Old Firm Derby am Samstag (29.12.2018) sogar die Tabellenspitze erobern.

Keine gute Bilanz gegen den Erzrivalen

Die Jahre der Unterklassigkeit waren auch für den Erzrivalen Celtic nicht leicht. Mit der Insolvenz und dem Zwangsabstieg der Rangers brach der einzig sportlich relevante Gegner weg. Selbst nach der Rückkehr der Rangers zeigten sich die Unterschiede zwischen Serienmeister (Celtic gewann alle Premiership-Titel seit 2012) und Aufsteiger sowohl in der Tabelle, als auch in den direkten Duellen.

33 Punkte Vorsprung hatte Celtic am Ende der Saison 2016/17, 13 waren es am Ende der vergangenen Spielzeit. Aktuell sind es drei, bei allerdings einem Spiel weniger als die Rangers. Der letzte Rangers-Sieg in einem Old Firm Derby ist, abgesehen von einem Erfolg nach Elfmeterschießen im FA Cup 2016, sechseinhalb Jahre her. Zuletzt gab es teils üble Klatschen: Im April verloren die Rangers binnen zwei Wochen in Pokal und Liga mit 0:4 und 0:5 gegen Celtic.

Gerrard erst am Anfang seiner Trainerkarriere

Steven Gerrard (l.) und Celtic-Coach Brendan Rodgers (r.)

Aber nun sind sie seit acht Monaten auf Augenhöhe mit dem 49-fachen schottischen Meister. Der Mann, der das möglich gemacht hat, ist Liverpools Legende Gerrard. Er ist bereits der fünfte Rangers-Coach seit dem Wiederaufstieg vor zweieinhalb Jahren. Das allein zeigt die Anspruchshaltung im Klub. Das Vertrauen in Gerrard ist groß, sein Vertrag läuft bis 2022. Für den 38-Jährigen, der bis Sommer 2018 Jugendtrainer beim FC Liverpool war, ist der Job in Glasgow ein Sprungbrett in die Premier League.

Gerrard hat das Spielsystem der Rangers umgestellt. Weg vom 4-2-3-1 hin zum 4-3-3. Außerdem hat er Top-Stürmer Alfredo Morelos, der 2017 aus Helsinki nach Glasgow kam, zum zentralen Fixpunkt der Offensive gemacht. Das kommt dem Kolumbianer zugute. Der 22-Jährige steht bereits bei elf Treffern und sieben Torvorlagen. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison waren es 14 Tore und sechs Vorlagen.

Gerrard: "51.000 Fans lassen das Dach wegfliegen"

Auf seine Tore baut Gerrard auch im Derby. Hinter Morelos' Einsatz steht, entgegen dem einiger anderer Stammkräfte, kein Fragezeichen. Das enttäuschende 1:1-Unentschieden gegen Hibernian am Boxing Day (26.12.2018) hat Spuren hinterlassen. "Es gibt viele Spieler mit Prellungen und Stößen" , sagte Gerrard nach der Partie gegenüber der BBC : "Sie sollen in den nächsten Tagen klar sagen, ob es geht oder nicht. "

Für Gerrard ist es das zweite Old Firm Derby. Anfang September verlor er mit den Rangers knapp mit 1:0 im Celtic Park. Schon da pochten viele Fans der "Weiß-Blauen" auf den lang ersehnten Erfolg. Jetzt soll das im Heimspiel gelingen. "Wir wollen versuchen, die Zuschauer zu unserem Vorteil zu nutzen" , sagt Gerrard: "51.000 Fans werden das Dach abreißen. Wir sind es ihnen schuldig, 90 Minuten lang alles zu geben."

Stand: 28.12.2018, 08:30