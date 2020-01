Unvergessen ist auch die Aussage des ehemaligen Bayern-Präsidenten Franz Beckenbauer. Der rechtfertige seinerzeit die Vergabe der WM 2022 nach Katar mit den Worten: "Ich habe noch nicht einen einzige Sklaven in Katar gesehen. Die laufen da frei rum. Ich bin oft in Katar und habe deshalb ein anderes Bild, das glaube ich realistischer ist." Der Wüstenstaat steht bis heute wegen der Ausbeutung von Arbeitern beim Stadionbau in der Kritik.

Italienischer Supercup schon längst im Ausland

Dass Europas Top-Ligen ihre Supercup-Finals im Ausland austragen, ist nicht neu. Die italienische Serie A ließ schon 1993 die Partie in den USA anstoßen. In den Jahren danach spielten die Italiener immer wieder mal im Ausland - in Libyen, in Peking, in Doha, in Schanghai und seit 2018 ebenfalls in Saudi-Arabien

Natürlich sind Supercup-Spiele sportlich unbedeutend. Doch es ist zu befürchten, dass sie nur der Anfang sind. So gab es in Spanien schon Pläne, künftig ein Liga-Spiel pro Saison in den USA auszutragen. Die viel kritisierte Entfremdung des Fußballs und der Klubs von den Anhängern hat schon jetzt auch eine geographische Komponente. Denn auf der Strecke bleiben die heimischen Fans. Laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" hat Atlético Madrid im Vorverkauf gerade mal 50 Tickets abgesetzt.

Öffentlich-rechtlicher TV-Sender boykottiert

Teile der Medien boykottieren den Supercup und machen das Turnier damit endgültig zur Farce. Der öffentlich-rechtliche spanische TV-Sender TVE wird die Partien nicht übertragen. Als Begründung wurde angegeben, dass in Saudi-Arabien die Menschenrechte nicht respektiert werden. "Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden" , sagte ein Sprecher.

Seifert: "Schritt zu weit"

Die englische Premier League und die Bundesliga haben Spiele im Ausland und dem damit verbundenen Geldfluss bisher widerstanden. Das sei ein "Schritt zu weit" , sagte DFL-Boss Christian Seifert.

Stand: 07.01.2020, 11:36