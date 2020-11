Spanien, Gegner der deutschen Mannschaft am Dienstagabend (17.11.2020) in der Nations League, gilt nach wie vor als Gradmesser im internationalen Fußball. Und das, obwohl die goldene Ära der Nationalmannschaft mit den Europameistertiteln 2008 und 2012 sowie dem WM-Triumph 2010 nun doch schon ein paar Jahre zurückliegt.

Die Protagonisten der großen Erfolge sind längst abgetreten oder lassen ihre Karriere ausklingen, wie Andres Iniesta in Japan. Der große Xavi bereitet sich auf seinen künftigen Job als Trainer des FC Barcelona, seinem Heimatklub, vor. Zuletzt hatte Iker Casillas, "der Torwartheilige San Iker", im Mai sein Karriereende verkündet. Und Sergio Ramos? Der läuft am Dienstagabend in Sevilla im spanischen Nationaltrikot gegen Deutschland auf.

Nicht überall wird Ramos verehrt

Ramos ist weiter unverzichtbar und immer noch einer der besten Verteidiger der Welt, auch mit 34 Jahren. Nicht nur bei Real Madrid, wo die drei Titel in der Champions League von 2016 bis 2018 nicht nur mit dem Namen Cristiano Ronaldo verbunden werden. Ohne Ramos, den beinharten Anführer, wäre der historische Titel-Hattrick wohl nicht zustande gekommen, das wissen auch die Madridistas.

Mohamed Salah und Sergio Ramos

Im Gedächtnis geblieben ist vor allem sein Rambo-Auftritt im Finale 2018 gegen den FC Liverpool: Erst nahm Ramos Liverpools besten Stürmer Mo Salah aus dem Spiel, mit einer Art Judorolle, bei der man zumindest unterstellen durfte, dass er eine Verletzung seines Gegners in Kauf nahm. Im Anschluss machte er einen Crash-Test mit dem gegnerischen Keeper Loris Karius, der später, offenbar noch benebelt von Ramos' Ellenbogenschlag, folgenschwer patzte.

Dass Reals Kapitän danach die Beschwerden aus dem Liverpooler Lager höhnisch kommentierte, zementierte sein Image als meistgehasster Fußballer des Planeten. Seitdem hat Ramos endgültig seinen Ruf weg: Als rücksichtsloser Krieger auf dem Platz, ein "aggressive Leader", der dem Gegner mit kalkulierter Brutalität begegnet, stets bereit, die Grenzen des Erlaubten auszuschöpfen oder wenn es sein muss, auch darüber hinaus zu gehen – weil auch dies Teil des Erfolgsrezepts seiner Mannschaft ist.

Im Nationalteam ist Ramos weiter unverzichtbar

Vor allem gegen die Schöngeister aus Barcelona, Madrids ewigen Rivalen: Mehr als die Hälfte seiner Platzverweise kassiserte Ramos im Clásico – ein weiterer Beleg dafür, dass er in Spielen, bei denen es drauf ankommt, nochmal etwas mehr hinlangt. Ramos hält die Rekorde für Gelbe Karten in der Liga, in der Champions League und im Nationaldress. Aber er hat eben auch mehr als 100 Tore für Real geschossen - darunter entscheidende Treffer wie bei den Finalsiegen in der Champions League 2014 und 2016 gegen Atlético.

Ramos ist einer jener Spieler, den keine Mannschaft gerne als Gegner haben möchte - und dafür umso lieber in den eigenen Reihen sieht. Das gilt wohl auch für Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique, der bei dem schon etwas länger dauernden Umbruch weiter auf den 34-Jährigen Kapitän setzt: Als Anführer in einem Team, das um ihn herum immer jünger wird. Wie auch schon bei Real, wo die wechselnden Trainer seit Jahren Ramos' wichtige Rolle loben, die jungen Spieler zu führen und weiterzuentwickeln, die ihn umgekehrt wie einen großen Bruder respektieren.

In der Nationalmannschaft ist er weiter unumstrittener Abwehrchef und verlängerter Arm des Trainers, dirigiert die Abwehrreihe, verschiebt mit viel Übersicht und Erfahrung. Mit seinem Einsatz am vergangenen Samstag gegen die Schweiz, seinem 177. Länderspiel, hat er Gianluigi Buffon überholt und ist nun der europäische Spieler mit den meisten Einsätzen im Nationaltrikot. Weltweit ist kein Spieler öfter für sein Land aufgelaufen als der Ägypter Ahmed Hassan (184 Länderspiele). Es wäre keine Überraschung, wenn Ramos auch diese Marke knacken würde.

Ein Spiel, ein Rekord, zwei verschossene Elfmeter

Ausgerechnet in seinem Rekordspiel jedoch wurde Ramos zum tragischen Mann und verschenkte den möglichen Sieg, als er gleich zweimal vom Elfmeterpunkt gegen Gladbachs Keeper Yann Sommer scheiterte. Trainer Enrique erstickte im Anschluss jegliche Kritik an seinem Kapitän: "Selbst wenn es drei oder vier Elfmeter gegeben hätte, er hätte sie auch geschossen." Auch Ramos hakte die zwei Blackouts schnell ab, es ist wohl seine Art. Der nächste Tweet galt schon dem kommenden Gegner Deutschland. "Wir dürfen uns nicht auf unsere Fehler konzentrieren, sondern auf die nächsten Ziele" , schrieb er und rief den "Neustart!" aus.

Selbstzweifel sind Ramos schon immer eher fremd gewesen. Das wurde erst im vergangenen Jahr wieder deutlich: In einer Dokuserie gewährte Ramos Einblicke in sein Privatleben, wie schon einige Sportgrößen vor ihm. Ramos ließ sich als bodenständiger Familienvater inszenieren, als Pferdenarr und Liebhaber seiner andalusischen Heimat mit Flamenco-Gitarre. Auch bei seinen politischen Ansichten gilt der Mann aus Sevilla eher als Traditionalist, der mehrfach den Stierkampf verteidigt hat.

Doch noch der Abschied aus Madrid?

In der Vergangenheit hatte er auch schon Barca-Star Gerard Pique dafür kritisiert, dass er sich mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung solidarisiert hatte. Auch deshalb steht Ramos wie kaum ein Anderer für die Zweiteilung der spanischen Fußball-Nation in Madridistas – und alle anderen.