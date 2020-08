Messi-Biograph Luca Caioli: "Es ist ein Desaster"

"Es ist ein Desaster" , sagt Luca Caioli. "Für den spanischen Fußball, aber auch viele Fans von Barcelona. Viele hätten nie damit gerechnet, dass Messi den Verein verlässt und er hatte das auch nie gedacht" , sagt Caioli. Der italienische Journalist lebt seit vielen Jahren in Madrid, seine Biographie "Messi - the inside story of the boy who became a legend" wurde in über 40 Sprachen übersetzt und erschien in Deutschland beim Werkstatt-Verlag. "Messi ist mehr Katalane als Argentinier, er mag die Kultur, das Essen, seine Kinder sind in Barcelona aufgewachsen" , erzählt Caioli. "Das ist für ihn eine Lebensentscheidung, nicht nur eine fußballerische."

Viele Gründe: Griezmann, Valverde, Suarez

Wenn sich der Argentinier einmal entschieden habe, sei er schwer umzustimmen - Caioli glaubt deshalb nicht, dass sich Messi trotz der vielen Reaktionen aus Spanien noch von einem Verbleib in Barcelona überzeugen lässt. "Es gab eine Vielzahl an Gründen, die in der Summe wohl das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Messi wollte Neymar und nicht Griezmann. Er hatte ein super Verhältnis zum Ex-Trainer Valverde und fand dessen Entscheidung falsch" , sagt Caioli. "Und nun wollen sie mit Luis Suarez auch noch ausgerechnet seinen besten Freund aus der Mannschaft ausbooten."

Ausschlaggebend sei aber wohl vor allem das seit Jahren schlechte Verhältnis zu Barcelona Präsident Josep Maria Bartomeu. Laut Caioli lastet Messi ihm vor allem an, dass das Team schlecht zusammengestellt sei und fünf Jahre in Folge in der Champions League frühzeitig gescheitert ist. Per "burofax", also einer rechtlich formalen Mitteilung per Fax, teilte Messi ihm kühl seine Entscheidung mit.

"Bartomeu wird ihn auf keinen Fall ablösefrei ziehen lassen. Das könnte wegen der Klausel im Vertrag noch eine unangenehme Schlacht zwischen Beiden werden", sagt der Messi-Biograph. Denn: Messi könne den Vertrag vertraglich am Ende jeder Saison ablösefrei verlassen, müsse dies aber spätestens zehn Tage nach dem Ende der Saison verkünden. Diese sei am 10. Juni abgelaufen - Messi seinerseits hofft wohl darauf, dass der Verein ihm entgegenkommt, da die Saison durch das Coronavirus unterbrochen worden war und "atypisch" verlaufen sei. "Bartomeu wird keine 700 Millionen Euro Ablösesumme aufrufen, aber einen guten Teil davon. Wenn das niemand zahlen will, wartet er notfalls bis Juni 2021, bis Messis Vertrag ausläuft" , glaubt Caioli.

In Spanien rechnen alle mit einem Wechsel zu Manchester City

Viel Geld zahlen könnten wohl am ehesten Manchester City oder Paris Saint-Germain, auch Inter Mailand soll interessiert sein. "Hier in Spanien gehen alle davon aus, dass Messi zu Manchester City geht" , sagt Caioli. Nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung, Messi als falsche Neun im Sturmzentrum aufzustellen, sei die Verbundenheit zu Ex-Trainer Pep Guardiola noch immer eng. "Der englische Fußball wäre jedoch eine große Umstellung für ihn, da er sehr körperlich ist und das Wetter komplett anders ist. City wäre eine echte Herausforderung für Messi", so Caioli. Messi hatte in der Vergangenheit mehrere Angebote Citys abgelehnt.

"Nie zuvor haben zwei Spieler eine Dekade von zehn bis zwölf Jahren so geprägt wie zuletzt Ronaldo und Messi" , sagt Caioli. "Nun sind beide Hauptprotagonisten wohl bald weg. Das ist eine Katastrophe für den spanischen Fußball." Messi selbst habe sich ein Ende in Barcelona lange nie vorstellen können: "Er hat immer gesagt, dass er nochmal für den Grandoli FC auflaufen will, seinen allerersten Klub. Vielleicht mit 36 oder 37 Jahren, zum Ende seiner Laufbahn. Aber für einen anderen Topklub als Barcelona zu spielen - das war in seiner Planung eigentlich nicht vorgesehen" , so Biograph Caioli.

Stand: 26.08.2020, 14:33