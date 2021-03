Bilbao will "historisches Jahr" - Copa-Endspiele im Doppelpack

Nach dem Einzug ins Finale des spanischen Fußball-Pokals Copa del Rey träumt Athletic Bilbao vom großen Coup gegen den FC Barcelona - und von noch mehr. " Ich hoffe, dass es ein historisches Jahr wird ", sagte Torschütze Raúl Garcia nach dem Weiterkommen im Halbfinale durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen UD Levante - das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Für Bilbao kommt es nun zu einem denkwürdigen Pokal-Doppelpack binnen zwei Wochen: Die Basken stehen auch im Finale des Wettbewerbs der vergangenen Saison, das wegen der Corona-Pandemie noch immer nicht stattfand und für den 3. April angesetzt ist. Gegner ist Real Sociedad San Sebastian. Beide Finals finden im Olympiastadion von Sevilla (La Cartuja) statt.

Am 17. April heißt der Gegner FC Barcelona. Beide Teams sind die erfolgreichsten in der Copa del Rey. Barcelona gewann 30 Mal den Königspokal, Bilbao 23 Mal.

" Magisches Jahr " für Bilbao

Gegen Levante geriet Bilbao durch einen Treffer von Roger Marti in der 17. Minute in Rückstand. Garcia glich per Elfmeter aus. In der Verlängerung gelang Alex Berenguer das Tor zum Einzug ins Finale.

Mit diesem Coup schaffte es der 23-malige Pokalsieger sogar auf die Titelseite der Marca, die für gewöhnlich von Rekordmeister Real Madrid besetzt wird. " Athletic ist einzigartig! ", lautete die Schlagzeile, der Klub erlebe " ein magisches Jahr ".

Drei Titel in 90 Tagen sind möglich

Entsprechend wild ging es bei der Kabinenparty zu. Stürmer Asier Villalibre holte wie schon beim Supercup-Erfolg mit Siegen über Real (2:1) und Barca (3:2 n.V.) Mitte Januar die Trompete raus und ließe seine Kollegen tanzen. " Diese Spieler können sagen, dass sie Geschichte geschrieben haben für Athletic, so wie es einem manchmal nur einmal im Leben gelingt. " , sagte Trainer Marcelino García, der Bilbao erst Anfang Januar übernommen hatte. Nun winken dem Tabellen-Zehnten der Primera Division drei Titel in nur 90 Tagen.

red/dpa/sid | Stand: 05.03.2021, 11:49