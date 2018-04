Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane kam am Mittwochabend (18.04.2018) trotz drückender Überlegenheit nur zur einem 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao.

Ronaldo trifft spät zum Ausgleich

Zidane schonte seine Stars nicht: So standen etwa Weltfußballer Cristiano Ronaldo, Weltmeister Toni Kroos und Abwehrchef Sergio Ramos über die gesamte Spieldauer auf dem Platz - dem 0:1 durch Inaki Williams (14.) lief Madrid trotzdem lange hinterher. Erst Ronaldo (87.) rettete dem Favoriten einen Punkt.

In der Königsklasse kommt es am kommenden Mittwoch zum ersten Duell mit dem deutschen Rekordmeister aus München. Das Rückspiel findet am 1. Mai in Madrid statt. Real hat als Dritter 15 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona.

Barcelona patzt bei Vigo

Barcelona hatte bereits am Dienstag nur ein 2:2 (1:1) bei Celta Vigo erreicht. Ohne Lionel Messi und Luis Suarez in der Startformation ging Barcelona durch den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembele (36.) in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Jonny Castro (45.) für die Gastgeber aus.

Nach der Einwechslung von Messi traf Paco Alcacer (64.) zum 2:1. Nachdem Sergio Roberto in der 71. Minute aufgrund einer Notbremse die Rote Karte sah, musste Barca den Ausgleichstreffer durch Iago Aspas (82.) hinnehmen, bei dem Marc-André ter Stegen im Tor schlecht aussah.

Video starten, abbrechen mit Escape Ernesto Valverde - "Wir stehen ohne Zweifel vor harten Tagen" | Sportschau | 11.04.2018 | 00:25 Min. | Verfügbar bis 11.04.2019 | Das Erste

Barcelona mit Chance auf das Double

Trotzdem wird Barcelona der Titel nicht mehr zu nehmen sein - nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League bleibt er allerdings eher ein Trostpreis. Die Mannschaft ist seit 40 Ligaspielen ungeschlagen und hat aktuell zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atletico Madrid, das am Donnerstag bei Real Sociedad spielt. Barcelona spielt am Samstag außerdem im Finale des spanischen Pokals gegen den FC Sevilla.

sid/dpa | Stand: 18.04.2018, 21:07