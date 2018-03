Demontage, Deklassierung, Demütigung: Es gibt viele Wörter, um den Auftritt der spanischen Nationalmannschaft am Dienstagabend (27.03.2018) gegen Argentinien zu beschreiben. 6:1 endete das Spiel im Madrider Stadion Metropolitano. Die einst so sichere Defensive der Südamerikaner fand kein Mittel, die spanische Offensiv-Power um Marco Asensio, Diego Costa, Iago Aspas und Isco zu stoppen.

Viele Spieler noch ohne WM-Titel

Vor allem Letzterer spielte sich gegen den Vize-Weltmeister in den Vordergrund. Drei Treffer gingen auf das Konto des 25-Jährigen, der bei Real Madrid oftmals noch etwas unter dem Radar fliegt. Bei Teamkollegen wie Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos ist das allerdings keine Schande.

Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland bringt Isco neben seinen sportlichen Fähigkeiten eine wichtige Eigenschaft mit: Er ist noch kein Weltmeister. Das geht vielen Teamkollegen so. Und genau deshalb ist die "Furia Roja" so gefährlich.

Langsamer Umbruch seit der WM 2014

Als Spanien bei der WM 2014 als Titelverteidiger in der Vorrunde scheiterte, forderten viele Fans und Experten einen Umbruch. Das Team um Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Xabi Alonso, David Villa und Fernando Torres schien satt zu sein. Jener Umbruch wurde damals eingeleitet, aber behutsam. Bis zur EM 2016 wurden zwar einige Spieler, nicht aber der Trainer ausgetauscht. Erst nach dem erneut frühen Aus im Achtelfinale gegen Italien machte Erfolgscoach Vicente del Bosque Platz für einen richtigen Neuanfang.

Unter Julen Lopetegui, bis dahin vor allem als Coach spanischer U-Nationalmannschaften erfolgreich, änderte sich der Fußball. Und selbstverständlich auch das Personal. Von den Weltmeistern von 2010 waren bei den Länderspielen gegen Deutschland und Argentinien nur noch Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Piqué und David Silva dabei.

Neuer Trainer, neue taktische Ausrichtung - Hummels beeindruckt

Trainer Julen Lopetegui (M.) mit Torhüter David de Gea (l.) und Bayerns Thiago Alcantara (r.)

Das Spanien im Frühjahr 2018 hat sich auch taktisch verändert. Die Iberer leben zwar nach wie vor von ihrer Passsicherheit, haben ihr Spiel aber deutlich offensiver ausgerichtet. Seit Anfang 2017 hat Spanien in zwölf Spielen 39 Mal getroffen. Der Schlüssel dafür liegt in der sehr variablen Offensive. Ein Mittelstürmer, zum Beispiel Diego Costa oder Rodrigo, wird unterstützt von flinken, dribbelstarken Außenspielern - von Isco, Silva und Marco Asensio. Aufgefallen war das bei der Partie in Düsseldorf gegen die DFB-Elf auch Mats Hummels. "So etwas habe ich noch nicht gesehen" , sagte der Verteidiger über das Kombinationsspiel der Iberer.

Aus dem Mittelfeld drängen die ballsicheren Thiago Alcantara, Koke und Iniesta in die Spitze. Das Trio im Zentrum gilt für die WM als gesetzt. Auch weil sie neben ihren Offensivqualitäten solide Defensivarbeit abliefern. Sollte doch mal ein Gegner durchkommen, klingt die Besetzung der Viererkette - mit Dani Carvajal, Jordi Alba und den erfahrenen Ramos und Piqué in der Mitte - nicht nur von den Namen her hochklassig. Zu guter Letzt steht mit David de Gea ein ausgezeichneter Torhüter zwischen den Pfosten.

Frankreich, Deutschland, Brasilien - was ist mit Spanien?

Dass die Spanier trotz dieser Voraussetzungen zuletzt oft nur am Rande genannt wurden, wenn es um die WM-Favoriten ging, liegt weniger am Team, als vielmehr an der Konkurrenz. Deutschland als Titelverteidiger, Brasilien mit Superstar Neymar und neuem Selbstvertrauen und Frankreich mit zahlreichen Superstars und Top-Talenten galten als der enge Favoritenkreis.

Die Spanier haben jetzt aber bewiesen, dass auch mit ihnen in Russland zu rechnen ist: mit viel Selbstbewusstsein, einem neuen Trainer, einer neuen Spielidee und einer homogenen Truppe aus exzellenten Fußballern, aus der keiner herausragt. Das funktionierende Kollektiv macht Spanien (plötzlich) wieder zum großen Favoriten.

