Real Madrid - Interimstrainer Solari wird zur Dauerlösung

Santiago Solari wird vom Interims-Coach zur Dauerlösung als Cheftrainer von Champions-League-Sieger Real Madrid. Das bestätigte der spanische Verband FFF am Montag (12.11.2018) der Nachrichten-Agentur AFP. Eine Bestätigung vonseiten der Madrilenen steht allerdings noch aus.

In Spanien dürfen Interimstrainer maximal zwei Wochen einspringen und müssen dann entweder offiziell befördert oder abgelöst werden. Solari hatte das Amt am 29. Oktober zunächst kommissarisch übernommen, nachdem Real zuvor Julen Lopetegui nach fünf Niederlagen in 13 Pflichtspielen beurlaubt hatte.

Solari hat die beste Bilanz aller Real-Trainer

Nun lief die Frist ab - und Real musste eine Entscheidung treffen. Sie dürfte den Verantwortlichen um Florentino Pérez, die zunächst auf eine namhaftere Lösung wie etwa den Italiener Antonio Conte oder auch José Mourinho, den aktuellen Trainer von Manchester United, gehofft hatten, am Ende gar nicht mehr so schwer gefallen sein.

Schließlich hat Solari das zuvor nur noch wenig königliche Team wieder in die Spur gebracht. Unter ihm hat Real Madrid von vier Spielen vier gewonnen, 15 Tore geschossen und nur zwei Gegentreffer kassiert. So gut ist vor ihm noch kein Trainer bei Real gestartet.

In der Tabelle der Primera Division belegt Real mittlerweile den sechsten Platz und hat nach dem 4:2 über Celta Vigo am Sonntag (11.11.2018) nur noch vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barca.

red/dpa | Stand: 12.11.2018, 14:55