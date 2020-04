Der Plan stieß sogleich auf heftige Kritik. Enrico Castellacci, Ex-Mannschaftsarzt der Squadra Azzurra, meinte in der Tageszeitung Libero: "Für die Trainingslager braucht man Strukturen, die 60 bis 70 Menschen aufnehmen. Man benötigt nicht nur Zimmer, sondern auch Duschräume. Wer desinfiziert die Anlagen dann? Sind es Leute von außerhalb, die man auch wieder kontrollieren muss?"

"Immer der Mannschaftsarzt?"

Castellacci zeigte sich auch skeptisch, ob der Rhythmus der notwendigen Kontrollen eingehalten werden kann. "Die Abstrichtests alle vier Tage - wer soll die machen? Immer der Mannschaftsarzt?" Zumindest am Material für Tests sollte der Plan nicht scheitern. Der Turiner Infektologe Giovanni Di Perri sagte dem Corriere dello Sport: "Die Tests für die Fußballprofis nehmen niemandem etwas weg. In Kürze wird es die Tests in ausreichendem Maße geben."

Unklar ist bislang allerdings, wo sich die Trainingszentren und die Spielorte befinden sollen. Norditalien hatte Verbandspräsident Gabriele Gravina bereits so gut wie ausgeschlossen. "Es wird sehr schwer, in Bergamo, aber auch Mailand, Brescia oder Cremona zu spielen. Eine Meisterschaft südlich des Rubikon, ohne Matches im Norden, ist eine Möglichkeit" , zitierten ihn italienische Medien.

Spiele nur in Rom stoßen auf Ablehnung

Der Rubikon, der durch Mittelitalien fließt und südlich von Ravenna in die Adria mündet, war bereits zu Cäsars Zeiten ein Schicksalsfluss. Als er im Jahr 49 v. Christus den Fluss mit seinen Truppen Richtung Rom überschritt, war dies ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr umkehren könne und seinen Krieg mit dem römischen Senat auch bis zum Ende ausfechten müsse.

Die neue Rubikon-Metapher des FIGC-Präsidenten hatte sogleich zu Spekulationen geführt, die Rest-Meisterschaft werden komplett in Rom ausgetragen. Dieser Idee erteilte Gravina in einem Interview mit der Tageszeitung "Repubblica" eine Absage. "Man kann nicht zehn Spiele an einem Wochenende auf dem gleichen Platz austragen. Man bräuchte auch 20 Trainingszentren dort" , meinte er.

Eigene Dusche für jeden Spieler

Derweil hat zumindest der AS Rom für geordnete Verhältnisse gesorgt. Wie der Corriere di Roma berichtete, ist das traditionelle Trainiungszentrum Trigoria komplett desinfiziert. Für jeden Spieler stehe auch eine eigene Dusche zur Verfügung.

Im Moment sind all die Pläne nur Gedankenspiele. Das Gesundheitsministerium muss die Pläne für den Trainingsbetrieb erst absegnen. Ungewiss ist, ab wann die Regierung den Shutdown in Italien tatsächlich lockern will. Und wie sich die Pläne der verlängerten Saison mit den Ansetzungen von Champions League und Europa League vertragen, ist ebenfalls ungeklärt. Die UEFA will sich am 23. April zu diesem Problem beraten.

Mehr Auswechslungen gefordert

Ein weiteres Problem stellt der Laufzeit der Verträge mit den einzelnen Spielern dar: Etliche enden zum 30. Juni. Das Spielen im Sommer könnte auch zu wahren Hitzeschlachten führen. Die Gazzetta dello Sport warnte bereits vor Temperaturen über 35 Grad und forderte aus Rücksicht auf die Gesundheit der Spieler die Möglichkeit von fünf statt bisher drei Auswechslungen. Tatsache ist: Die Serie A hat einen Plan. Wie realitätstüchtig er ist, kann derzeit aber niemand seriös beurteilen.

Stand: 16.04.2020, 17:41