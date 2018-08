Das Foto ging um die Welt - spätestens als die "Marca" es auf ihrer Titelseite abdruckte: Santi Cazorlas lädierter, "geflickter" Fuß mit dicken OP-Narben.

Aus dem Unterarm des Europameisters von 2008 und 2012 hatten Ärzte notgedrungen ein Stück Haut entnehmen müssen, um den lädierten Fuß zu "schließen". Besonders auffällig: Es ist ein tätowierter Teil, der den Namen seiner Tochter zeigt.

2013 beginnt das Drama

Was war überhaupt passiert? Im Jahr 2013 zog der 1,68 m große, technisch versierte Spielmacher des FC Arsenal sich eine Knöchelverletzung zu. Etwas mehr als einen Monat Pause später war er zurück auf dem Platz. Doch die Verletzung verschlimmerte sich weiter - zunächst unmerklich, später vor allem für ihn deutlich spürbar.

Der heute 33-Jährige musste sich nach dem 19. Oktober 2016 - ein Champions-League-Spiel der "Gunners" gegen Ludogerets Rasgrad, bei dem er einen Treffer vorbereitete - einer Operation unterziehen lassen. Zuvor war er bereits zwischenzeitlich ein halbes Jahr wegen einer Knieverletzung und einer Achillessehnenreizung ausgefallen. Nun ging aber gar nichts mehr.

Acht Zentimeter Achillessehne entfernt

Der Knochen hatte Schaden genommen und war stark entzündet, es begann ein Operationsmarathon, Zweistellig soll die Zahl der Eingriffe gewesen sein, genau weiß Cazorla das wahrscheinlich selbst nicht mehr. Die OP-Wunde infizierte sich, acht Zentimeter der Achillessehne mussten entfernt werden, ob eine Rekonstruktion gelingen würde, war fraglich. Der Verlust des Fußes soll im Raum gestanden, ein Arzt ihm gesagt haben, dass er glücklich sein solle, wenn er "wieder im Garten spazieren" gehen könne.

"Cazorla kommt nach Hause"

Er kann. Sogar mehr. Nach über 600 Tagen hat der "kleine Magier" sich von der Verletzung, die sein Arsenal-Coach Arsène Wenger als "die schwerste, die ich je sah" bezeichnet hat, wieder erholt und steht auf dem Rasen. Nicht mehr für die Gunners, für die er in 180 Spielen 29 Tore erzielte, 45 weitere vorbereitete und zweimal den FA Cup gewann. Sondern für den FC Villarreal, wo er zwischen 2003 und 2006, sowie 2007 und 2011 bereits gegen den Ball trat und sich auf der Fußballbühne einen Namen machte. "Cazorla kommt nach Hause" war ein Hashtag, den der Klub bei der Bekanntgabe benutzte.

Der "kleine Magier"

Bei seiner Vorstellung wurde die "Rückkehr der Magie" schließlich natürlich stilecht zelebriert - der ablösefreie Mann mit der Nummer 19 wurde von einem "Kollegen" auf den Rasen gezaubert. Der Hype um den Mittelfeldmann war und ist groß, seine (Leidens-)Geschichte hat nicht nur in seinem Heimatland viele Fans mitfiebern lassen. "Ich bin sehr glücklich, zurück zu sein und das zu tun, was ich am meisten mag" , meinte Cazorla selbst.

Inzwischen trauert man - zumindest bei den Fans in den sozialen Medien - der Tatsache hinterher, dass Cazorla nicht mehr beim FC Arsenal spielt. Bei den Gunners war der Mann mit dem "Zauberfuß" ein Publikumsliebling, doch mit dem Abgang von Wenger standen die Zeichen eben auf Neuanfang und so einer ist es nun auch für den Spanier in der Heimat geworden.

Nichts verlernt

Spätestens seit ein Highlight-Video von Cazorlas Performance beim jüngsten 0:0 gegen den FC Sevilla aufgetaucht ist, wünschen sich nicht wenige in den Kommentaren ihren Magier zurück nach London. Der Zusammenschnitt zeigt: nach fast zwei Jahren Pause hat er offenbar nichts von seinem Ballgefühl verloren.

Spaniens Fußballer des Jahres von 2007 wird zu seinen 78 A-Länderspielen zwar wohl keine mehr hinzufügen, aber er darf bei seinem "gelben U-Boot", wie der Verein genannt wird, noch einmal in der Europa League und in der Primera Division spielen - damit hätte vor einem Jahr wohl kaum jemand gerechnet.

