Bergamo kommt nicht über Remis hinaus

Der Champions-League-Viertelfinalist bleibt mit 71 Zählern vorerst Zweiter hinter Spitzenreiter Juventus Turin (77). Inter Mailand (71) und Lazio Rom (69) könnten in der Tabelle aber noch vorbeiziehen. Für Bergamo traf Duvan Zapata (50.) nach einem eklatanten Fehler des früheren Dortmunders Koray Günter. Matteo Pessina glich kurze Zeit später aus (59.).

Bergamo seit 14 Spielen ungeschlagen

Bergamo ist seit 14 Spielen ungeschlagen, die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist den Lombarden praktisch sicher. Das Team liegt derzeit 14 Punkte vor dem Tabellenfünften AS Rom, der noch fünf Spiele zu absolvieren hat und am Sonntag (19.07.2020) auf Inter Mailand trifft.

Bei einem Sieg in Verona wäre Atalantas erneute Champions-League-Teilnahme auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern gewesen.

Milan springt auf Europa-League-Platz

Zumindest in der Europa League dabei sein will der AC Mailand. Durch einen überzeugenden 5:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Bologna zog Milan vorerst am SSC Neapel vorbei auf Rang sechs. Einen Punkt davor liegt der AS Rom. Auch Sassuolo Calcio hat noch theoretische Chancen auf die Europa League. Das 1:1 (0:1) bei Cagliari Calcio dämpfte allerdings die Hoffnungen.

dpa/sid | Stand: 20.07.2020, 23:48