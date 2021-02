Barca gewann am Samstag (27.02.2021) mit 2:0 beim FC Sevilla und verbesserte sich in Spaniens Primera Division zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.

Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé erzielte das Führungstor (29. Minute), Barca-Superstar Lionel Messi (86.) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Katalanen, die damit ihre Aufholjagd fortsetzen konnten. Barca ist in der Liga nunmehr seit 15 Partien ohne Niederlage. Für Europa-League-Sieger FC Sevilla ging mit der Pleite dagegen eine Serie von sechs Liga-Siegen in Folge zu Ende.

Real am Montag bei Real Sociedad, Atletico gegen Villarreal

Mit 53 Punkten schoben sich Messi und Co. vorerst am Erzrivalen Real Madrid (52) vorbei. Die "Königlichen" spielen erst am Montag (21.00 Uhr) gegen Real Sociedad. Barcas Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid (55) ist auf zwei Zähler geschrumpft, Atletico tritt am Sonntagabend beim FC Villarreal (21.00) an, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert als die Katalanen.

