Tabellenführer Manchester City hat am Sonntag (07.03.2021) in der Premier League daheim das Prestige-Duell gegen den Stadtrivalen United mit 0:2 (0:1) verloren - nach 21 Pflichtspielerfolgen hintereinander. Bruno Fernandes (2. Minute) brachte die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung. Gabriel Jesus hatte zuvor United-Stürmer Anthony Martial im Strafraum zu Fall gebracht. Man City übernahm danach zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen, kam jedoch nicht zu zwingenden Torchancen.

In der zweiten Hälfte erhöhte Luke Shaw (50.) nach einem Doppelpass mit Marcus Rashford, der sich später verletzte und 20 Minuten vor dem Spielende humpelnd den Platz verließ.

Die Premier-League-Tabelle führt Spitzenreiter City nach der Niederlage weiter mit elf Punkten Vorsprung auf Man United an. Die "Red Devils" unterstrichen ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Platz.

Nächste Pleite für Liverpool

Fulhams Mario Lemina (l.) und Liverpools Mohamed Salah

Derweil muss man sich fragen, was mit dem FC Liverpool los ist. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig unterlagen die "Reds" an der Anfield Road auch dem Abstiegskandidaten FC Fulham mit 0:1 (0:1). Die Krise nimmt historische Formen an. Liverpool verlor nicht nur im Rennen um die Europacup-Plätze weiter an Boden, sondern auch das sechste Heimspiel in Folge.

Sechs Heimpleiten überhaupt in einer Saison kassierte der LFC zuletzt in der Spielzeit 1953/54 und stieg damals als Tabellenletzter ab. Aktuell haben die "Reds" von den vergangenen 14 Liga-Spielen nur drei gewonnen.

Auch Motivations-Banner hilft nichts

Nach einem Ballverlust von Mohamed Salah am eigenen Strafraum brachte Mario Lemina den Außenseiter kurz vor der Halbzeitpause nicht unverdient in Führung (45.). Trotz eines Sturmlaufs in der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr. Während der Partie drehte ein Flugzeug mit einem motivierenden Banner über dem Stadion seine Runden: "Einheit ist Stärke - auf geht's, Reds! You'll never walk alone". In der Schlussphase kam sogar Torwart Alisson bei einer Ecke mit nach vorne, doch es half nichts.

Klopp sucht "Meisterstück" gegen die Krise

Teammanager Jürgen Klopp sagte anschließend anscheinend selbst etwas ratlos: "Wir sind in dieser Saison nie in Schwung gekommen. Die Jungs haben es immer noch drauf, aber sie können es gerade nicht zeigen. Es wäre ein Meisterstück rauszufinden, wie man das über Nacht ändern könnte."

Der FC Arsenal war bereits am Samstag nicht über ein enttäuschendes 1:1 beim FC Burnley hinausgekommen. Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang schoss die "Gunners" früh in Führung (6.), doch Chris Wood (39.) traf zum Ausgleich.

red/sid/dpa | Stand: 07.03.2021, 20:00