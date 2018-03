Der Frankfurter Marco Fabian (37.) hatte die Mexikaner per Freistoß in Führung gebracht, nach der Pause erzielte Miguel Layun (64, 90.+2) einen Doppelpack.

Fabian kam zum ersten Mal nach seiner Augenverletzung beim Confed Cup im Sommer 2017 wieder für "El Tri" zum Einsatz. "Es liegt in unserer Verantwortung, einem talentierten Mexikaner eine Chance in der Nationalmannschaft zu geben", sagte Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio über Fabian, der von Eintracht-Coach Niko Kovac zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden war. Mexiko ist am 17. Juni der erste Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft im Moskauer Luschnikistadion. Weitere Gegner in Gruppe F sind Schweden und Südkorea.

Pleite für Südkorea

Die Südkoreaner haben ihr erstes Testspiel in diesem Jahr gegen Nordirland mit 1:2 (1:1) verloren. Im Windsor Park von Belfast gingen die Asiaten am Samstag (24.03.18) durch ein Tor von Chang-Hoon Kwon in der siebten Minute in Führung. Nach einem feinen Freistoß-Trick der Gastgeber schoß Min-Jae Kim (20. Minute) den Ball zum Ausgleich ins eigene Tor.

Die Südkoreaner um Tottenham-Stürmer Heung-Min Son konnten ihre technische Überlegenheit nicht für weitere Tore nutzen. Paul Smyth erzielte vier Minuten vor dem Ende nach einem Konter den Siegtreffer für die Nordiren. Südkorea ist am 27. Juni der dritte und letzte WM-Gruppengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Kasan.

Kroatien verliert überraschend

Kroatiens Nationalteam legte einen Fehlstart ins WM-Jahr hin: Die Kroaten unterlagen am Samstag (24.03.2018/MEZ) in Miami Peru mit 0:2 (0:1). André Carrillo (11. Minute) und Edison Flores (48.) erzielten die Treffer für die Mannschaft um den Ex-Schalker Jefferson Farfan, die bei der WM in der Gruppe C auf Frankreich, Australien und Dänemark trifft.

Der EM-Achtelfinalist Kroatien dagegen erwischte mit den früheren Bundesliga-Profis Ivan Perisic und Mario Mandzukic in der Startelf keinen gelungenen Auftakt ins WM-Jahr. Der Schalker Marko Pjaca und der Hoffenheimer Andrej Kramaric wurden bei den Kroaten zudem eingewechselt. Kroatien trifft bei dem Turnier in Russland in der Vorrunde auf Argentinien, Island und Nigeria.

