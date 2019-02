Sami Khedira leidet offenbar unter Herzproblemen

Nach Angaben von Trainer Massimilliano Allegri leidet Khedira unter Herzproblemen, weshalb er auch nicht zum Kader des italienischen Spitzenreiters für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid gehöre.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterziehe sich stattdessen in Turin weiterer Test, unter anderem einer elektrophysiologischen Untersuchung, so Allegri auf einer Pressekonferenz. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des früheren Bundesligaprofis wollte er nicht machen. Eine genaue Diagnose werde in den kommenden Tagen erwartet.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlanfunk, 19.02., ab 22.50 Uhr

sid | Stand: 19.02.2019, 21:13