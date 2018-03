Tschertschessow: "Spielen bei der WM ja nicht gegen Frankreich"

Gegen Ende der rein sportlichen Fragerunde mit Tschertschessow, bei der es auch um nicht nominierte Spieler ging, wurde es dem Coach zu bunt. "Wir müssen hier nicht über alles und jeden philosophieren" , sagte der frühere Torwart von Dynamo Dresden, dessen Mannschaft schon vier Tage zuvor 0:3 (0:0) gegen Brasilien verloren hatte: "Der Kandidatenkreis steht. Und außerdem spielen wir bei der WM nicht gegen Frankreich und Brasilien."

Das stimmt - allerdings nur beim Blick auf die Gruppenphase. Falls sich die Russen nicht steigern, könnte es nach den Vorrundenpartien gegen Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay aber ohnehin keine weiteren Spiele für den Gastgeber bei der Endrunde (14. Juni bis 15. Juli) geben. Fünf Begegnungen ohne Sieg in Folge lassen kaum Raum für allzu große Hoffnungen, mit ihren Auftritten sorgt die Nationalmannschaft nicht unbedingt für Vorfreude auf die WM .

Tschertschessow deutet Defensiv-Taktik an

Beim Spiel am Dienstag (27.03.2018) trafen Jungstar Kylian Mbappé (40. Minute, 83.) und Pogba (49.) für den Weltmeister von 1998. Fedor Smolow (68.) konnte für die Russen nur verkürzen. Bei den Gastgebern stand der ehemalige Schalker Roman Neustädter in der Startelf, der frühere Kölner Konstantin Rausch wurde nach der Pause eingewechselt.

Kylian Mbappe (l.) ließ die russische Abwehr des Öfteren alt aussehen.

Die ehemaligen Bundesligaprofis waren nach dem Brasilien-Spiel vom russischen Verband RFS wegen eines nächtlichen Klubbesuchs mit einer Geldstrafe belegt worden. "Alle haben diesmal ihr Bestes gegeben. Aber keiner hat es geschafft, fehlerfrei zu bleiben. Wir müssen das Ganze nun in Ruhe analysieren" , kommentierte Tschertschessow die Niederlage.

Eine Erkenntnis war für den 54-Jährigen aber offensichtlich, sie dürfte ein Fingerzeig auf die Taktik bei der Endrunde sein - die Russen werden bei möglichen Spielen gegen Topteams wohl "Beton anrühren" . "Zuletzt wurden wir für unsere Schwäche in der Offensive kritisiert" , sagte Tschertschessow: "Gegen Brasilien haben wir in der zweiten Hälfte offensiv gespielt - und drei Tore kassiert. Diesmal haben wir von Beginn an offensiv gespielt - und drei Tore kassiert. Das zeigt, dass wir Probleme bekommen, wenn wir gegen solche Gegner offensiv spielen."

