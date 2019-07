Buffon - Der verlorene Opa kehrt zu Juventus zurück

"Amore mio" - eine ältere Dame mit Hut streichelte immer wieder zärtlich über den rechten Arm von Gianluigi Buffon. Die Torwart-Ikone, lässige Sonnenbrille, schickes weißes Hemd und rote Hose, nahm den liebevollen Empfang auf dem Vereinsgelände von Juventus Turin mit einem strahlenden Lächeln entgegen. Der Weltmeister von 2006 ist zurück bei seinem Herzensklub.

"Schönster Tag in meinem Leben"

Am Donnerstag (04.07.19) absolvierte Buffon den Medizincheck, am Nachmittag kam die offizielle Bestätigung von Juve. Der Oldie erhielt einen Einjahresvertrag. "Der Tag der großen Rückkehr von Gigi Buffon nach einem Jahr der Trennung ist gekommen" , titelte die Gazzetta dello Sport, während der Klub seine Anhänger immer wieder mit Videoschnipseln in den Sozialen Medien fütterte. Buffon schwärmte: "Ich bin sehr glücklich, nach Hause zurückzukommen. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben."

Bereits von 2001 bis 2018 war Buffon für Juve gehechtet, er gehört zu den größten Spielern der Klubgeschichte und wird nun wohl vorerst ein Jahr dranhängen. Als nominelle Nummer zwei hinter dem Stammkeeper Wojciech Szczesny.

Endlich den "Henkelpott" hochhalten

Mit 41 Jahren verfolgt Buffon - nun im Team von Superstar Cristiano Ronaldo - trotz der neuen Rolle weiter große sportliche Ziele. Er will endlich den Henkelpott des Champions-League-Siegers in den Händen halten. Dieser Traum hatte ihn auch zu seinem "Seitensprung" im Sommer 2018 zu Paris St. Germain bewegt, den er mit der Meisterschaft beendete.

Den erhofften Königsklassen-Coup verpasste Buffon aber mit dem Team von Thomas Tuchel. "Ich gehe bereichert und zufrieden mit der Erfahrung, die mich wachsen lässt" , schrieb Buffon zum Abschied. Nun kehrt er zurück und setzte auf die Führungsqualitäten von Cheftrainer Maurizio Sarri. Neue Stars wie Ajax-Youngster Matthijs de Ligt, der in Turin hoch im Kurs steht, könnten die Chancen auf einen Europacup-Triumph vergrößern.

Zehnter Titel und Einsatz-Rekord winken

Die Champions League ist aber längst nicht das einzige Ziel von Buffon. Er will auch seine zehnte italienische Meisterschaft gewinnen und kann darüber hinaus Rekordspieler der Serie A werden: Paolo Maldini hat mit 648 Einsätzen nur sieben Partien mehr als Buffon absolviert.

Es ist damit zu rechnen, dass Buffon die Chance auf die Bestmarke eingeräumt wird. Er dürfte beim Klub der deutschen Profis Sami Khedira und Emre Can aber auch die Büroräume der Alten Dame Juve genauer inspizieren. Viele Beobachter rechnen damit, dass Buffon mit Ende seiner sportlichen Laufbahn ins Management aufrücken könnte. Doch soweit ist es noch nicht. Der "ewige Gigi" ist noch nicht fertig.

sid/dpa | Stand: 04.07.2019, 16:12