Die Erleichterung über den ersten Titel nach drei Jahren waren der Mannschaft um den deutschen Weltmeister Toni Kroos und Kapitän Sergio Ramos anzusehen - auch wenn die Fans wegen der Corona-Pandemie draußen bleiben mussten.

"Es ist das Ergebnis harter Arbeit und von Beharrlichkeit", sagte Ramos am Donnerstagabend (16.07.20) nach dem entscheidenden 2:1 gegen den FC Villarreal über die "Numero 34", also den 34. Meistertitel. Mit dem zehnten Sieg in Serie löste der Rekordchampion den Erzrivalen FC Barcelona wieder als Meister ab. Via Twitter gratulierte der Verein von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen dem Konkurrenten aus der Hauptstadt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Als Macher des Erfolgs gilt Trainer Zinedine Zidane. Seit März 2019 ist der einstige Weltklassefußballer zurück auf der Trainerbank von Real. Die Meisterschaft nun holte der 48-Jährige mit vielen Spielern, auf die er schon in seiner ersten Zeit bei Real von 2016 bis 2018 setzte und mit denen er dreimal die Champions League gewann.

"Ich habe keine Worte für die Emotionen"

"Wir glauben an ihn, an alles, was er sagt", meinte Ramos. Zidane wirkt oft ernst. Doch in der Nacht im kleinen Alfredo-di-Stefano-Stadion, der Ausweichheimstätte von Real in Corona-Zeiten, war der Franzose nach seinem zweiten Meister-Titel als Trainer ungewohnt gelöst, umarmte jeden Spieler und wurde von der Mannschaft in die Luft geworfen. "Das Gefühl ist gewaltig, denn was die Spieler geleistet haben, ist beeindruckend. Ich habe keine Worte für die Emotionen, die ich habe", meinte der Weltmeister von 1998. "Es ist ein beeindruckendes Team von Menschen, und wenn ich sie so glücklich sehe, bin ich sehr glücklich."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nun liegt der Fokus auf der Champions League. Es wird allerdings äußerst schwierig, die Endrunde in Portugal zu erreichen. Am 7. August geht Real Madrid mit einem 1:2-Rückstand in das Rückspiel des Achtelfinals bei Manchester City.

dpa/red | Stand: 17.07.2020, 07:40