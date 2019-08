Es sind beispiellose Fotos und Videos, die vergangene Woche über die sozialen Medien verbreitet wurden. Zu sehen sind hunderte Gastarbeiter in Katar, die in wilden Streiks öffentlich gegen ausbleibende Löhne und schlechte Unterbringungen demonstrieren. Das habe es in dieser Form in Katar noch nie gegeben, sagen Menschenrechtsexperten von Human Rights Watch und Amnesty International.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Demonstranten gehen ein hohes Risiko, denn spontane Proteste sind nach katarischem Recht verboten. Somit laufen sie Gefahr, verhaftet und in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. "Dieses Risiko einzugehen zeigt, wie verzweifelt die Situation vor Ort für Millionen von Gastarbeiter ist, die dort die notwendige Infrastruktur aufbauen, um eine erfolgreiche Fußball-WM auszurichten "‚ erklärt Hiba Zayadin von Human Rights Watch gegenüber sportschau.de

Monatelang kein Gehalt

Sportschau.de gelingt es, mit zwei Bauarbeitern aus Bangladesch, Shehab und Hasan (Namen der Redaktion geändert), die an den Demonstrationen teilgenommen haben, zu sprechen. Ihr Monatslohn beläuft sich auf umgerechnet 280,- Euro. „Seit fünf Monaten haben wir kein Gehalt bekommen. Unsere Situation hat sich von Monat zu Monat verschlimmert. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen aufzuhören zu arbeiten und zu streiken,“ erzählen sie uns.

Die beiden Arbeiter sind seit vier Jahren in Katar und angestellt bei der Firma ISKAN Group for Trading and Contracting. Das Unternehmen vermittelt Arbeiter. Unter der im Internet angegebenen Telefonnummer erreichen wir trotz mehrmaliger Versuche keinen Vertreter des Unternehmens. In einer Facebook-Gruppe finden wir Hinweise, dass die Firma seit vergangenem März in finanziellen Schwierigkeiten stecken soll. Auch dazu hätten wir gerne mit einem offiziellen Vertreter von ISKAN gesprochen.