Auch zwei Tage nach der empfindlichen Heim-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City beherrschte ein Thema die Schlagzeilen rund um Real Madrid: Warum spielte Toni Kroos nicht?

"Das Geheimnis um Kroos"

"Das Geheimnis um Kroos" titelte die spanische Sportzeitung "Marca". Real-Trainer Zinedine Zidane hatte den deutschen Nationalspieler im Match gegen Manchester City auf die Bank gesetzt. Erstmals seit März 2018 bildete Kroos nicht die Mittelfeldzentrale gemeinsam mit Luca Modric - ein ungewöhnliches Bild. " Taktische Entscheidung ", sagte der Franzose in einer kurzen Erklärung.

Zidanes Plan ging nicht auf. Die Kollegen der "Marca" rätselten, ob es wohl bei Kroos' Anwesenheit anders gelaufen wäre, schließlich gebe es nur wenige Spieler auf der Welt, die einen solchen Einfluss auf das Tempo eines Spiels haben wie Toni Kroos. "Marca" kam zu dem Schluss: " Der deutsche Nationalspieler muss, sofern er nicht verletzt ist, bei den großen Spielen immer dabei sein."

Auf der Bank neben Gareth Bale

Schließlich hatte Kroos in dieser Spielzeit zu alter Stärke zurückgefunden, nachdem die vergangene Saison nicht besonders gut für die Nummer 8 der Blancos gelaufen war. Nur zwei Meisterschaftsspiele verpasste der Deutsche in 2019/2020 - im November beim 4:0 in Eibar und zuletzt beim 4:1 Anfang Februar in Osasuna.

13 Profi-Jahre auf dem Buckel

Der gebürtige Greifswalder spielt nun bereits seine sechste Serie bei den "Königlichen", dreimal gewann er mit Real die Champions League. Im Januar feierte er seinen 30. Geburtstag, 13 intensive Jahre hat er als Profi-Fußballer mittlerweile in den Knochen. Diese Zahlen stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite war der Mittelfeldstratege vor allem in den entscheidenden Spielen der Champions League immer ein wichtiger Faktor.

Aber Kroos ist längst nicht das einzige Sorgenkind beim Hauptstadtklub. Im Jahr eins nach Cristiano Ronaldo sollte vor allem der Belgier Eden Hazard so gut es geht die Lücke des portugiesischen Superstars schließen - bislang mit mäßigem Erfolg. Nur ein Treffer gelang dem Offensivmann jeweils in der Liga und der Champions League. Ladehemmung hat zuzeit auch Stürmer Karim Benzema. In den letzten elf Pflichtspielen traf der bislang beste Real-Torschütze (13 Tore) nur einmal. Das war allerdings der wichtige Siegtreffer im Stadtderby gegen Atletico am 1. Februar.

190. Clásico richtungsweisend im Titelkampf

Für den nun anstehenden 190. Clásico im eigenen Stadion sind diese Werte nicht die besten Vorzeichen. Nach einer Serie von 21 Spielen ohne Niederlage zwischen Oktober und Februar kassierte Real in den vergangenen fünf Spielen drei Pleiten - darunter das Aus im spanischen Pokalwettbewerb. Die Tabellenführung in der Primera División ging verloren nach dem 2:2 gegen Celta Vigo und dem 0:1 bei UD Levante. Bei einer Niederlage gegen Barça würde der Rückstand auf das Team von Lionel Messi und Marc-André ter Stegen auf fünf Punkte anwachsen.

Mit einem Sieg im Duell der ewigen Rivalen könnte sich das Blatt zugunsten Reals allerdings auch schnell wieder drehen. Das Hinspiel im Dezember in Barcelona endete torlos. Damit wäre Real wohl nicht zufrieden. " Wir haben einen schlechten Lauf, aber wir ziehen uns selbst da raus. Sonntag haben wir die Chance dazu" , sagte Zinedine Zidane zur aktuellen Situation.

Spannend wird sein, ob Toni Kroos am Sonntagabend gegen Barcelona wieder von Beginn an dabei ist.

dpa/sid | Stand: 23.02.2020, 22:50