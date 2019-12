Eigentlich machen beide Teams einen großen Bogen umeinander, doch in diesem Jahr ist irgendwie alles anders. Die Spieler des FC Barcelona und die von Real Madrid können sich vor dem Topspiel der spanischen Primera Division am Mittwoch (18.12.2019) schon im Teamhotel über den Weg laufen.

Die Klubs werden ausnahmsweise im selben Hotel ihr Lager aufschlagen. Nachdem Real bereits vor einigen Tagen gebucht hatte, gab Meister Barcelona am Montag überraschend bekannt, man werde ebenfalls dort sein.

Kundgebungen am Cam Nou

Die ungewöhnliche Entscheidung hat einen Grund: Katalanische Separatisten haben für Mittwoch erneut Kundgebungen angekündigt - und zwar in dem Stadtviertel, in dem das Stadion Camp Nou liegt. Um auf dem Weg in die Arena nicht von Demonstranten aufgehalten zu werden, wollten beide Teams in nächstmöglicher Nähe des Spielortes wohnen. Wegen der Demos werden beide auch erst am Mittwoch einchecken.

Der Klassiker sollte in dieser Hinrunde eigentlich schon am 26. Oktober stattfinden. Nach politischen und sozialen Unruhen in Katalonien wegen der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer wurde die Partie aber verschoben. Anpfiff ist um 20 Uhr. Die Demos sollen schon um 16 Uhr beginnen.

"Außergewöhnlich" und "massiv"

Die Separatisten-Bewegung Tsunami Democràtic hat allerdings angekündigt, auch vor und im Stadion zu protestieren. Angeblich wollen sich Demonstranten auch unter die 99.000 Fans mischen. 3000 Polizisten sollen die beiden Teams bei der Anfahrt schützen und im Stadion Zwischenfälle unterbinden.

"In einer Ausnahmesituation müssen wir außergewöhnlich handeln. Aus diesem Grund beruft Tsunami Democràtic am 18. Dezember um 16 Uhr eine massive Versammlung ein" , hieß es in dem Statement der Gruppe. Was genau mit "außergewöhnlich" und "massiv" gemeint ist, ist nicht klar. Es werden jedoch starke Proteste erwartet, denn schließlich kommt mit Real ein Klub aus der verhassten Hauptstadt Madrid nach Katalonien.

Nur zwei Tore trennen die Kontrahenten

Zu der politischen Brisanz kommt die sportliche. El Clásico ist das absolute Topspiel im spanischen Fußball. Beide Teams haben nach 16 Spielen jeweils 35 Punkte auf dem Konto. Barça hat aber eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz und ist deshalb Spitzenreiter.

Beide Teams gewannen zuletzt vier Spiele in Folge und konnten damit die Verfolger aus Sevilla und Getafe sowie Atlético Madrid hinter sich lassen. Bei ihren Generalproben am vergangenen Wochenende mussten sich die Titelanwärter aber mit Punkteteilungen zufriedengeben. Bei Real Sociedad San Sebastián erreichte Barça nur ein 2:2. Die "Königlichen" kamen sogar erst durch ein Tor von Karim Benzema in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zu einem 1:1 beim FC Valencia.

Real wartet seit 2016 auf einen Sieg

Was die Statistik angeht, hatte Barcelona zuletzt die Nase vorne. In der Liga wartet Real seit April 2016 auf einen Sieg gegen den Erzrivalen. Von den jüngsten sechs Partien haben die Blau-Roten vier gewonnen, zwei Spiele endeten remis. In der vergangenen Saison kassierte Real eine 1:5-Pleite im Camp Nou.

Barcelonas Trainer Ernesto Valverde und sein Gegenüber Zinedine Zidane haben personell nur wenige Sorgen, müssen aber jeweils auf einen ihrer Stars verzichten. So tritt Barça ohne Ousmane Dembélé an, Real muss ohne Eden Hazard auskommen.

vdv/dpa/sid | Stand: 17.12.2019, 11:00