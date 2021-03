Barcelona holte am Samstag (06.03.2021) einen zähen 2:0 (1:0)-Sieg bei CA Osasuna und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer vorerst auf zwei Punkte. Allerdings hat das Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen bereits zwei Spiele mehr absolviert. Atletico tritt am Sonntag zum Stadtderby gegen Real Madrid an.

Lionel Messi machte in Osasuna den Unterschied. Der argentinische Superstar leitete das 1:0 durch Jordi Alba (30.) mit einem Traumpass ein. Messi überspielte die gesamte Abwehr, Alba behielt frei vor Torhüter Sergio Herrera dann die Nerven.

Auch für Ilaix Moribas legte Messi zum entscheidenden 2:0 auf (83.). Gegen einen gut organisierten und kämpferischen Gegner schaffte es Barca nicht, früher für eine Entscheidung zu sorgen. Stattdessen stand ter Stegen immer wieder im Blickpunkt. Unter anderem gegen Ruben Garcia (34.) parierte der deutsche Nationaltorhüter stark.

Sevilla vor dem Dortmund-Spiel in der Krise

Mit einer Serie von drei Niederlagen reist der FC Sevilla zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui verlor beim FC Elche 1:2 (0:0) und droht damit als Vierter den Anschluss zu den Top-Plätzen in der spanischen Fußball-Meisterschaft abreißen zu lassen.

Der Europa-League-Sieger gastiert am Dienstag beim BVB, der das Hinspiel in Andalusien mit 3:2 gewonnen hatte. Raul Guti (70.) und Carrillo (76.) schossen den Sieg für den Abstiegskandidaten heraus, der Ex-Gladbacher Luuk de Jong konnte nur noch verkürzen (90.). Erst am Mittwoch hatte Sevilla durch ein 0:3 beim FC Barcelona den Einzug ins Pokal-Finale verpasst.

red/sid/dpa | Stand: 06.03.2021, 23:03