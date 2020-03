Der Liga-Betrieb werde sofort und bis auf Weiteres eingestellt, bestätigt die spanische Liga. Die Absage gelte für mindestens zwei Wochen. Derweil wurde ein Basketballer von Real Madrid positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Abteilungen des Vereins sind laut spanischen Medien unter Quarantäne gestellt worden. Das bestätigte der Club inzwischen ebenfalls.

Dadurch ist auch die Fußballabteilung von Real Madrid betroffen. Das dürfte auch Auswirkungen auf das geplante Champions League-Achtelfinale von Real bei Manchester City (17.03.2020) haben. Laut spanischer Liga waren die Entwicklungen bei Real Madrid ausschlaggebend für die vorläufige Einstellung des Ligabetriebs. Basketballer und Fußballer sollen sich einige Räume am Vereinsgelände teilen. Das Klubgelände bleibt vorerst geschlossen.

Nationalelf wollte bei Real Madrid trainieren

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft plant, am 26. März in Madrid ein Testspiel gegen Spanien zu bestreiten. Anschließend sollte ein Kurz-Trainingslager auf dem Trainingsgelände von Real Madrid stattfinden. Ob das tatsächlich so durchgeführt wird, ist völlig offen. Unklar ist auch, ob das Länderspiel gegen Italien in Nürnberg am 31. März stattfindet.

Stand: 12.03.2020, 12:09