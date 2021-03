Es gab Menschen, die verloren angesichts des Spielstils von Atlético Madrid schon mal die Fassung. Jürgen Klopp war so einer, nachdem die "Rojiblancos" Titelverteidiger FC Liverpool und seinen Teammanager am 11. März 2020 mit 3:2 n.V. aus dem Achtelfinale der Champions League gekickt hatten. "Ich verstehe einfach nicht, dass sie mit der Qualität, die sie haben, diesen Fußball spielen" , sagte er kopfschüttelnd.

Effektivität statt Ästhetik

Emotional: Atléticos Trainer Diego Simeone

Was Klopp so erregte, war die berüchtigte Defensivtaktik Atléticos unter Trainer Diego Simeone, der seit 2011 im Amt ist. Deren Ingredienzien: zerstören statt gestalten, arbeiten statt zelebrieren, Effektivität statt Ästhetik. Man kann davon halten, was man will. Aber mit dieser Spielphilosophie gewann Atlético unter dem Argentinier, der schon als Mittelfeldspieler für die "Rojiblancos" aktiv war, zweimal die Europa League und den Super Cup (jeweils 2012/2018), den spanischen Pokal (2013), die spanische Meisterschaft und den nationalen Superpokal (2014). Außerdem stand Atlético mit ihm 2014 und 2016 im Finale der Champions League.

Günstige Ausgangsposition in La Liga

In Sachen "Königsklasse" sieht es aktuell nach dem 0:1 daheim im Achtelfinalhinspiel gegen den FC Chelsea nicht so günstig aus, in La Liga schon. Fünf Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid und den FC Barcelona, dazu ein Spiel weniger als beide Verfolger ausgetragen: Es gibt schlechtere Ausgangspositionen als die aktuelle des Tabellenführers im Titelkampf der Primera División. Und am Sonntag (07.03.2021) steigt das Stadtderby gegen Real, das womöglich vorentscheidend im Meisterkampf ist und sowieso ein Prestige-Duell.

Beste Abwehr, zweitbester Angriff

Luis Suárez

Dass Atlético mit nur 16 Gegentreffern die derzeit beste Abwehr in La Liga stellt, überrascht nicht - schon eher, dass das Team mit 47 Treffern nach Barça (55) den zweitbesten Sturm auf den Platz bringt. Klar, das liegt namentlich auch an dem Ende September 2020 vom FC Barcelona gekommenen Angreifer Luis Suárez, der es in 21 Einsätzen auf 16 Tore bringt.

Es liegt darüber hinaus zahlenmäßig an Marcos Llorente, der als hängende Spitze derzeit acht Treffer und sieben Assists verbucht. Aber es liegt wohl in erster Linie an einem Umdenken von Trainer-Ikone Simeone.

Die Religion des "El Cholismo"

Simeones Spitzname lautet "El Cholo", das ist im spanischsprachigen Raum ein eigentlich abwertender Begriff für Menschen indigener Abstammung, aber eben nicht nur. Man muss schon nachhaltig Eindruck hinterlassen, wenn es einem gelingt, dass ein von seinem Spitznamen abgeleiteter Begriff Einzug ins spanische Wörterbuch hält. "El Cholismo" bezeichnet dort einen fußballerisch defensiven, aggressiven Spielstil.

Der ehemalige deutsche Real-Torwart Bodo Illgner sagte dazu einmal, es sei schon fast zu einer Religion geworden, Anhänger von Atlético und Simeones Spielstil zu sein.

Doch genau davon hat sich der Namensgeber in dieser Saison augenscheinlich abgewendet und die "Matratzenmacher" in ein neues Bett gelegt. "Matratzenmacher" beziehungsweise "Los Colchoneros" werden die Atlético-Spieler genannt nach der einst meistverkauften Matratze Spaniens - und die hatte wie der Verein die Farben Rot und Weiß.

Hellwache "Matratzenmacher"

Mit Schläfrigkeit hat die neue Spielphilosophie allerdings nichts zu tun, im Gegenteil. Stets tief standen die Atlético-Akteure, selbst die Angreifer. Sicherheit zuerst lautete das Motto, um dann mit Kontern zuzuschlagen. Simeones 4-4-2-System mit wenigen Spielanteilen schien in Stein gemeißelt, doch nun kam die Kehrtwende. 3-5-2 heißt die neue Marschrichtung, also mit drei Innenverteidigern, flink aufrückenden Außenspielern und deutlich mehr Ballbesitz.

Erfolgsorientierte Spieler entscheiden

Damit gewinnt man auch nicht immer, wie zuletzt gegen Außenseiter UD Levante zu sehen war. Nach einem 1:1 in einem Nachholspiel unterlagen die "Rojiblancos" gleich darauf demselben Gegner 0:2. Simeone ficht das jedoch nicht an. Der Mann hat seine Prinzipien: "Wenn ich Schlamm sehe, werfe ich mich hinein. Arbeit ist alles. Ich glaube, dass Spieler, die gewinnen wollen, eine Mannschaft verbessern."

Mutter und Verein kann man nicht tauschen

Da er Spieler als "Soldaten" sieht, ist klar, was den Erzrivalen Real am Sonntag erwartet. Eingedenk der Jahreszeit wird es nicht unbedingt eine Schlammschlacht, aber in jedem Fall ein Kampf auf Biegen und Brechen - notfalls wohl auch mit altbewährten Mitteln. Simeone ist nicht nur erfolgsbedingt ein Überzeugungstäter, sondern auch, was Atlético angeht: "Im Leben kann man nur zwei Sachen nicht tauschen: seine Mutter und seinen Verein."

Stand: 06.03.2021, 10:21