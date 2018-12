Liverpool bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer in der Premier League. Der Klub ist nur noch ein Spiel von der ersten Hinrunde ohne Niederlage seiner Premier-League-Historie entfernt.

Der kommende Champions-League-Gegner von Bayern München feierte am Freitagabend (21.12.2018) beim Aufsteiger am 18. Spieltag bereits den 15. Saisonsieg - eine nahezu makellose Bilanz, die sich in hervorragender Stimmung bei den Liverpooler Fans niederschlägt.

Salah mit Saisontor Nummer elf

Die Treffer für die überlegenen "Reds" beim bisherigen Überraschungsteam der Saison erzielten Offensiv-Star Mohamed Salah (18. Minute) und Abwehrspieler Virgil van Dijk (68.). Salah untermauerte einmal mehr seinen Status als Lebensversicherung für Liverpool und netzte zum elften Mal in der laufenden Saison ein.

Der Vorsprung auf Meister Manchester City mit Trainer Pep Guardiola beträgt vorläufig nun vier Zähler. Der Lauf der "Reds" lässt bei der Anhängerschaft Titelträume wach werden.

Liverpool ist am zweiten Weihnachtsfeiertag - dem in England als "Boxing Day" bekannten Spieltag (26.12.2018, 16.00 Uhr) - im Heimspiel gegen Newcastle United wieder gefordert.

sid/dpa/red | Stand: 21.12.2018, 22:45