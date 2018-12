Binnen vier Tagen hat Meister Manchester City in der englischen Premier League so viele Niederlagen kassiert wie in der gesamten Vorsaison. Bis zu den als richtungsweisend geltenden Spieltagen um Weihnachten und den Jahreswechsel galt das Team von Guardiola als großer Topfavorit auf den Titel. Nun geht es darum, inmitten der wohl intensivsten Zeit der Saison den Anschluss an Tabellenführer Liverpool nicht zu verlieren.

Was ist passiert? Warum verliert das Star-Ensemble zuerst gegen Crystal Palace (2:3) und anschließend auch noch bei Leicester City (1:2)? Der gemeinsame Nenner - und womöglich entscheidende Unterschied im Vergleich zu den bisherigen Auftritten - trägt einen Namen: Fernandinho.

Wenn Fernandinho fehlt, verliert ManCity

Der brasilianische Mittelfeldspieler fehlte in dieser Saison genau zwei Mal - nämlich bei den beiden jüngsten Pleiten. Trotz eines Star-Aufgebots, das in Europa seinesgleichen sucht, gilt Fernandinho als einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigste Spieler, im System der "Citizens". Der inzwischen 33-Jährige ist nicht nur Bindeglied zwischen Abwehrkette und Offensive, er hält seinen kreativen Teamkollegen im Mittelfeld, Kevin de Bruyne, David Silva und Co., auch den Rücken frei.

Seit 2013 spielt Fernandinho, vorher bei Schachtjor Donezk unter Vertrag, für City und wurde in dieser Zeit zwei Mal Meister. Auch Pep Guardiola hat seine Wichtigkeit und vor allem die seiner Rolle im Team schnell erkannt. Im Sommer wollte sich der Spanier absichern, um bei einem Fehlen Fernandinhos reagieren zu können. Doch die Wunschkandidaten Jorginho (jetzt Chelsea) und Fred (jetzt Manchester United) entschieden sich gegen City.

Keine Lösung für das Mittelfeld-Problem

"Wir müssen Lösungen finden" , sagte Guardiola nach der Pleite gegen Leicester am Boxing Day (26.12.2018): "Fernandinho ist verletzt, wir müssen das bewältigen." Gegen Crystal Palace rückte Verteidiger John Stones auf die Fernandinho-Position im Mittelfeld, gegen Leicester sollte Ilkay Gündogan dessen Aufgaben übernehmen.

Pep Guardiola (r.) im Gespräch mit seinem wohl wichtigsten Spieler, Fernandinho

Beide Varianten scheiterten. Und so deckt das Fehlen des Brasilianers eine große Schwachstelle im teuersten Kader der Premier League auf. Nominell hat City nur sieben Mittelfeldspieler im Kader - mindestens drei davon sind offensiv ausgerichtet. Dort, in der Offensive, hat Schalkes Champions-League-Gegner keine Probleme. Trotz einer Fabelsaison von Liverpool (16 Siege in 19 Spielen), hat einzig City schon mehr als 50 Tore nach der Hinrunde - das sind mehr als 2,5 pro Spiel. Dafür haben sie erst sechs Mal zu Null gespielt, zuletzt gab es in neun Spielen in Folge mindestens einen Gegentreffer.

Topspiel gegen Liverpool Anfang Januar

Genau das unterscheidet den Meister aktuell von der Konkurrenz - das weiß auch Guardiola. "Die Wirklichkeit ist, dass da zwei andereTeams sind, und die sind besser" , sagte der Spanier nach dem Leicester-Spiel. Liverpool (51 Punkte), die überhaupt erst sieben Gegentore in dieser Saison kassiert haben, ist in dieser Spielzeit so stabil wie noch nie unter Trainer Jürgen Klopp. Auch Tottenham Hotspur (45), zuletzt mit elf Toren in zwei Spielen, ist durch den fünften Ligasieg in Serie an ManCity (44) vorbeigezogen.

Am 3. Januar kommt es in Manchester zum Showdown. Dann geht es für City darum, im direkten Duell mit Liverpool den Konkurrenten nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Pep Guardiola hofft mit Blick auf das Topspiel vor allem eines: Dass der an Oberschenkelproblemen leidende Fernandinho bis dahin wieder zurück ist.

Stand: 27.12.2018, 10:54