Quelle: transfermarkt.de

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt aber: Ein Vorstoß in die Top-Sechs scheint schwer bis unmöglich zu sein. Und meist mischen ein bis zwei Teams weiter oben mit, die dort niemand erwartet hat. Das galt für die "Wolves" (7. Platz) in der vergangenen Saison. Davor waren es Burnley (7. Platz in der Saison 2017/18) und Southampton (8. Platz in der Saison 2016/17). Wiederum davor krönte sich Leicester sensationell zum Meister.

Premier League ein Stück weit berechenbar

Eine solche Sensation galt damals als unwahrscheinlich. Heute erscheint sie unmöglich. City und Liverpool sind allen enteilt und könnten, wenn die Verfolger nicht den Anschluss finden, über Jahre hinweg dominieren. Das macht die Premier League nicht unattraktiv, aber ein Stück weit berechenbar.

Spannung gibt es auf allen Ebenen. Wer wird Meister? Wer schafft die Champions-League-Qualifikation? Wer wird "Best of the Rest"? Wer ist für eine Überraschung gut? Wer steigt ab? Das alles ist offen wie nie in England - trotz Drei-Klassen-Geselschaft.

Stand: 07.08.2019, 11:15