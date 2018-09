Die "Reds" setzten sich am Samstag (01.09.18) knapp mit 2:1 (2:0) bei Leicester City durch. Sadio Mané (10. Minute) und Roberto Firmino (45.) erzielten die Tore für die Reds. Für Leicester City, das wegen einer Sperre auf Stürmer Jamie Vardy verzichten musste, traf Rachid Ghezzal (63.).

Aussetzer von Alisson Becker

Das Tor für Leicester fiel nach einem Aussetzer von Liverpool-Keeper Alisson Becker, der den Ball nach einem missglückten Rückpass nahe der Eckfahne in einem Zweikampf verlor. Für den brasilianischen Nationaltorhüter, der im Sommer für 75 Millionen Euro von der AS Rom zu den Reds gewechselt war, war es der erste Gegentreffer im Liverpool-Trikot.

Der ägyptische Superstar Mohamed Salah blieb blass und wurde von Klopp in der 71. Minute aus dem Spiel genommen. Im Zuge des Doppelwechsels kam der frühere Leipziger Naby Keita in die Partie. Der 23-Jährige hatte in den bisherigen drei Saisonspielen stets in der Startelf gestanden.

sid/dpa/red | Stand: 01.09.2018, 15:30