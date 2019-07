(Stand: 22.07.2019)

Noch größer greifen Leicester City, der FC Southampton und Aufsteiger Aston Villa an. Die "Villans" haben kürzlich die 100-Mio.-Euro-Marke bei Neuzugängen geknackt. Von den acht Neuzugängen lagen vier im zweistelligen Millionen-Bereich. Der teuerste war Stürmer Wesley vom FC Brügge. Er soll den zu Chelsea zurückgekehrten Tammy Abraham im Angriff ersetzen. In der Offensive aufgerüstet hat auch Southampton. Danny Ings kehrt für 22,2 Mio. Euro vom FC Liverpool zurück und mit Che Adams (16,7 Mio.) hat man sich eines der vielversprechendsten Sturmtalente auf der Insel gesichert.

Beinahe kurios sind Transfers wie der von Lys Mousset. Der Stürmer wechselte für stolze 11,1 Mio. Euro von Bournemouth zu Aufsteiger Sheffield United - obwohl er in der vergangenen Saison in 24 Spielen nur einen einzigen Treffer erzielte. Solche Inlandswechsel häufen sich. Für Ex-1860-München-Profi José Holebas ist das keine Überraschung. "So wie ich das mitbekomme, will einfach keiner mehr nach Deutschland" , sagte der Grieche dem Sportporal "Sportbuzzer" und nennt im nächsten Satz einen der Hauptgründe dafür: "In der Premier League hat jeder Verein Geld."

Großer Abstand von Platz sechs zum Rest der Liga

Youri Tielemans

Und doch geht es für die meisten dieser Klubs in aller erste Linie darum, das Fortbestehen in der Premier League zu sichern. Nahezu alle Klubs träumen von Europa, aber im Normalfall bleibt über die Liga maximal ein Platz "frei". Neun Punkte Abstand waren es am Ende der letzten Saison von ManUnited (6.) zu Wolverhampton (7.). Die Top sechs sind der Konkurrenz entwachsen, Ausnahmen wie der Meistertitel von Leicester 2016 bestätigen die Regel.

Gerade Leicester aber wird immer wieder genannt, wenn es um Teams geht, die vorne angreifen könnten. Mit den Transfers von Youri Tielemans (45 Mio. Euro) und Ayoze Perez (33 Mio.) unterstreichen sie diese Ambitionen. Auch wenn Abwehrchef Harry Maguire kurz vor einem Wechsel zu ManUnited steht. Der englische Nationalspieler soll rund 90 Mio. Euro kosten.

Transferfester in England schließt am 8. August

Die Spitzenklubs arbeiten also an weiteren Transfers. Arsenal zum Beispiel befindet sich seit Wochen in Verhandlungen mit Crystal Palace über einen Transfer von Wilfried Zaha, auch U21 -Europameister Dani Ceballos soll kommen. Tottenham wurde zuletzt mit einer Rückholaktion von Gareth Bale in Verbindung gebracht.

Aber: Es ist Eile geboten. Denn am 8. August endet in England bereits die Transferphase. Bis dahin müssen alle Neuzugänge offiziell bei der Liga gemeldet sein. Einen Tag später eröffnet Vizemeister Liverpool mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Norwich City die neue Spielzeit. In der es durchaus Verschiebungen geben könnte. Aufsteiger, die überraschen, stärkere Teams, die enttäuschen und Positionskämpfe um Platz 9 und 10. Die Top sechs aber werden - trotz aller Ausgaben der "Kleinen" - wohl erneut eine geschlossene Gesellschaft bilden.

Stand: 22.07.2019, 12:05