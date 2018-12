Für Spitzenreiter FC Liverpool stand am Samstagabend das Spitzenspiel gegen den FC Arsenal auf dem Programm, der Zweite Manchester City gastiert am Sonntag beim FC Southampton.

Kane brachte die Spurs im Wembleystadion zunächst in Führung (22.), doch Willy Boly (72.), Raul Jimenez (83.) und Helder Costa (87.) drehten in der Schlussphase das Spiel. Für Tottenham waren es die ersten Punktverluste nach zuletzt fünf Siegen in Serie.

Nächste Pleite für Wagner und Huddersfield

Für den deutschen Coach David Wagner wird die Lage mit Huddersfield Town am Tabellenende immer brenzliger. Der Club verlor das Keller-Duell mit dem FC Fulham auswärts mit 0:1 (0:0) und liegt damit schon fünf Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz, den Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl (15) belegt.

Fulham (14) ist nun Tabellen-18. Aleksandar Mitrovic erzielte den Siegtreffer in der Schlussminute, Ex-Weltmeister André Schürrle kam bei Fulham nicht zum Einsatz.

