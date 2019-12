Leno faustete bei einem Freistoß von Mason Mount am Ball vorbei, Jorginho drückte in der 83. Minute zum 1:1 ins Netz. Tammy Abraham schoss die "Blues" vier Minuten später zum Sieg. Arsenal, das unter dem neuen Trainer Mikel Arteta zunächst gut gespielt hatte, war durch das 13. Saisontor von Pierre-Emerick Aubameyang in Führung gegangen.

Chelsea zeigte sich damit gut erholt von der Heimniederlage gegen den FC Southampton am Boxing Day. Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard wahrt als Tabellenvierter damit den Vorsprung von vier Punkten auf Manchester United.

red | Stand: 29.12.2019, 17:01