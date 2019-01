Der Tabellenzweite unterlag am 24. Spieltag bei Newcastle United trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2 (1:0). Sergio Agüero hatte am Dienstag (29.01.209) schon nach 24 Sekunden für ManCity getroffen. Aber Salomon Rondon (66. Minute) und Matt Ritchie (80./Strafstoß) drehten die Partie und verpassten dem Team von Trainer Pep Guardiola so die vierte Saisonniederlage. Damit kann Spitzenreiter Liverpool seinen Vorsprung auf ManCity am Mittwoch mit einem Sieg gegen Leicester City auf sieben Punkte vergrößern.

Özil Kapitän bei Arsenals Sieg

Mit Mesut Özil als Kapitän in der Startelf schlug der FC Arsenal den Aufsteiger Cardiff City mit 2:1 (0:0). Pierre Emerick Aubameyang (66./Strafstoß) und Alexandre Lacazette (83.) trafen für die "Gunners", bei denen Özil überraschend auch die Kapitänsbinde trug. Manchester United kam nach acht Liga-Siegen in Serie gegen den FC Burnley nur zu einem 2:2 (0:0). Paul Pogba (87./Strafstoß) und Victor Lindelöf (90.+2) retteten den "Red Devils" nach 0:2-Rückstand einen Punkt.

Bei Huddersfield Town erlebte der neue Trainer Jan Siewert ein enttäuschendes Premier-League-Debüt. Seine "Terriers" verloren trotz Überzahl mit 0:1 (0:1) gegen den FC Everton. Richarlison (3.) erzielte das Tor des Abends für die "Toffees", bei denen Lucas Digne in der 66. die Rote Karte sah.

Starkes Comeback des FC Fulham

Ein grandioses Comeback feierte der Tabellenvorletzte FC Fulham, der nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeit noch mit 4:2 (0:2) gegen Brighton & Hove Albion gewann. Nach einem Doppelpack von Glenn Murray (3./17.) sorgten Calum Chambers (47.), Alexander Mitrovic (58./74.) und Luciano Vietto (79.) noch für die Wende und den Heimsieg der Londoner.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 29.01.19, 22.50 Uhr

Stand: 29.01.2019, 22:45