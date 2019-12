Der Mannschaft von José Mourinho war am Donnerstagnachmittag (26.12.19) deutlich anzumerken, dass die 0:2-Heimniederlage gegen den FC Chelsea zwei Tage vor Heiligabend Spuren hinterlassen hat. Erst eine Energieleistung in der zweiten Halbzeit brachte am Ende doch noch den 2:1-Erfolg gegen sehr stabil und kampfstark auftretende Gäste.

Ausgleich durch Kane

Brighton & Hove war in der 37. Minute durch einen Kopfballtreffer von Adam Webster in Führung gegangen - die Vorarbeit kam vom ehemaligen Ingolstädter Pascal Groß. Nach der Pause gelang Harry Kane im Nachschuss der Ausgleich (53.), ehe es spektakulär wurde. Der von Mourinho einmal mehr nur eingewechselte Christian Eriksen überspielte die Albion-Abwehr mit einem perfekt getimten Crossball, Serge Aurier legte die Kugel zurück - und Alli lupfte sie galant über Mathew Ryan hinweg ins Tor (72.).

Auch danach leistete der Tabellen-13. weiter große Gegenwehr, konnte Paulo Gazzaniga im Spurs-Tor aber nicht mehr entscheidend in Gefahr bringen. Für Mourinho war es damit der fünfte Sieg in seinem siebten Ligaspiel als Tottenham-Trainer, der Anschluss an die Champions-League-Plätze ist damit vorläufig wieder hergestellt.

26.12.19

26.12.2019