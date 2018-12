Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem traditionellen Spieltag am Boxing Day, setzte sich Liverpool mit 4:0 (1:0) gegen Newcastle United durch. Verfolger Manchester City unterlag bei Leicester City, dem Meister von 2016, überraschend mit 1:2 (1:1). Erster Verfolger des Spitzenreiters ist mit sechs Punkten Rückstand nun Tottenham Hotspur nach einem 5:0 (3:0)-Sieg gegen AFC Bournemouth.

Lovren mit dem Führungstreffer

Nach einem Eckball brachte der kroatische Abwehrspieler Dejan Lovren den FC Liverpool vor 53.318 Zuschauern in Führung (11.), Mohamed Salah erhöhte per Foulelfmeter (48.), außerdem trafen Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (79.) und Fabinho (85.). Am 29. Dezember empfängt Klopps Team zum Rückrunden-Auftakt den FC Arsenal an der Anfield Road, am 3. Januar tritt es bei Manchester City an. Liverpool ist bei 16 Siegen und drei Unentschieden nach der Hinrunde das einzige ungeschlagene Team in der Liga.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sanés unabsichtliche Vorlage

Bei Ricardo Pereiras Siegtreffer für Leicester gegen Man City gab der deutsche Nationalspieler Leroy Sané per Kopfball unabsichtlich die Vorlage (81.). Schon am vierten Advent hatte City bei der 2:3-Niederlage gegen Crystal Palace unerwartet Federn gelassen.

"Liverpool und Tottenham verdienen es. Sie gewinnen und wir nicht, die Lücke ist größer geworden", sagte Citys Trainer Pep Guardiola. "Die erste Hälfte der Saison ist vorbei. Wir haben genug Punkte, um Meister zu werden, aber die anderen Mannschaften haben mehr, sie sind im Moment besser als wir."

Nächster Sieg für Solskjaer

Manchester United kam mit dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Huddersfield Town und Coach David Wagner zu einem 3:1 (1:0). Für die norwegische Klublegende Solskjaer war es nach dem Erfolg in Cardiff der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Thema in: Sport am Feiertag, Deutschlandfunk, 2. Weihnachtstag, ab 19.10 Uhr

sid/dpa | Stand: 26.12.2018, 18:05