Der FC Arsenal hat seine Siegesserie dank Mesut Özil fortgesetzt. Der zurückgetretene deutsche Fußball-Nationalspieler führte den Klub aus London am Montagabend (22.10.2018) in der englischen Premier League zu einem 3:1 (1:1) gegen Leicester City. Es war der zehnte Pflichtspielsieg nacheinander.

Der Weltmeister von 2014 steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause bei. Der Arsenal-Kapitän war die zentrale Figur im Spiel seiner Mannschaft und hatte auch entscheidenden Anteil an den beiden Toren des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (63./66.).

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Jetzt 30 Tore

Leicester war in der 31. Minute durch ein Eigentor von Hector Bellerin in Führung gegangen. Durch den Sieg hielt Arsenal mit 21 Punkten Anschluss an das Führungstrio Manchester City (23), FC Liverpool (23) und FC Chelsea (21).

Als Özil in der 80. Minute ausgewechselt wurde, wurde er von den Fans umjubelt. Der 30-Jährige traf zum 30. Mal und ist damit alleiniger deutscher Toptorschütze im englischen Oberhaus. Zuvor hatte er sich diesen Titel mit Jürgen Klinsmann geteilt.

Turbulenzen an der Stamford Bridge

Am Wochenende hatte ein Prestigeduell für Aufsehen gesorgt: 2:2 (1:0) trennte sich der FC Chelsea von Rekordmeister Manchester United am Samstag.

Nationalspieler Antonio Rüdiger (21. Minute) hatte die "Blues" nach einer Ecke mit seinem ersten Saisontor in Führung geköpft. Anthony Martial (55./73) traf für die Gäste per Doppelpack. Doch kurz vor Ende der Nachspielzeit glich der eingewechselte Ross Barkley (90.+6) aus. Danach kam es zu heftigen Tumulten an der Trainerbank mit United-Coach Jose Mourinho.

Provokationen an der Seitenlinie

Antonio Rüdiger vom FC Chelsea

Wie britische Medien berichten, wird der englische Fußballverband FA nicht gegen den Portugiesen ermitteln - allerdings gegen Chelseas Assistenztrainer Marco Ianni, der Mourinho zuvor provoziert hatte. Ianni bejubelte das Tor ausgelassen und direkt mit geballter Faust vor Mourinho, der daraufhin wutentbrannt aufsprang, aber von den Ordnungskräften zurückgehalten wurde.

Es kam zu einer Rudelbildung, die sich erst nach einigen Minuten gelegt hatte. Nach einer Rüge von Chelseas Cheftrainer Maurizio Sarri entschuldigte sich Ianni später bei Mourinho. Der United-Coach sei nach seinem Wutanfall von der FA "an seine Verantwortung" erinnert worden, hieß es.

Klopps Liverpool schlägt Wagners Huddersfield

Im deutschen Trainerduell hat sich derweil Jürgen Klopp gegen seinen Kumpel David Wagner durchgesetzt. Klopps FC Liverpool gewann mit 1:0 (1:0) bei Wagners kriselndem Huddersfield Town. Den entscheidenden Treffer erzielte der ägyptische Stürmer Mohamed Salah. Salah, der in der Vorsaison Torschützenkönig geworden war, beendete mit seinem vierten Premier-League-Treffer vorerst seine vermeintliche Formkrise.

Für Huddersfield, für das die deutschen Profis Christopher Schindler, Chris Löwe und Erik Durm in der Startelf standen, verschärfte sich hingegen die Situation. Die "Terriers" haben sechs von neun Liga-Spielen verloren, warten immer noch auf den ersten Sieg und stehen mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

sid/dpa | Stand: 23.10.2018, 08:30