Arsenals Fußball in den 22 Jahren unter Wenger sah immer nach Arsenal aus. Unter Emery, der 2016 mit dem FC Sevilla das Finale der Europa League gegen Klopps Liverpool gewann, passt sich der Klub aus dem Norden Londons häufiger an den Gegner an.

Emery setzte in der Liga meistens auf eine 4-2-3-1-Grundordnung. Eines der hervorstechenden Merkmale seiner Taktik ist es, dass die Außenverteidiger (meistens Hector Bellerin rechts und Nacho Monreal links) bei eigenem Balbesitz weit vorne stehen. Die Flügelspieler im Mittelfeld rücken dann ins Zentrum ein, dadurch entstehen aussichtsreiche Gleichzahl- oder sogar Überzahlsituationen.

Die Taktik birgt das Risiko, dass der Gegner nach der Balleroberung große Räume auf den Flügeln findet. Das Spiel gegen Liverpool mit den Außen Sadio Mané und Mohamed Salah wird auch unter diesem Gesichtspunkt ein Gradmesser.

Jeder Schuss ein Treffer

Höhepunkt der bisherigen Saison Arsenals war der Treffer zum 3:1-Endstand gegen Leicester City. Pierre-Emerick Aubameyang erzielte das Tor nach einem atemberaubend schnellen Angriff, der von Mesut Özil eingeleitet worden war. Deutschlands ehemaliger Nationalspieler gab in der Folge auch die Vorlage für Aubameyang, sein bislang einziger Assist in der Premier League 2018/19. Dafür gelangen Özil schon drei Treffer.

Der ehemalige Dortmunder Aubameyang führt die Torjägerliste der englischen Liga mit sieben Treffern an. Nach Angaben des Statistikdienstes Opta war jeder seiner vergangenen sechs Abschlüsse ein Tor.

Leno vermutlich im Tor

Gute Kritiken in den britischen Medien erhält inzwischen Bernd Leno, der zu Beginn der Saison auf der Bank saß, dann aber von einer Verletzung Peter Cechs profitierte. Der Tscheche ist wieder fit, dennoch dürfte Leno am Samstag (03.11.2018, 18.30 Uhr) gegen Liverpool auflaufen. Klares Indiz: Cech spielte im Ligapokal gegen den FC Blackpool. Arsenal gewann mit 2:1, blieb damit auch im 13. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage: Aber, wie es heißt: Blackpool ist nur ein Drittligist.

