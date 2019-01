Arsenal hält durch den Sieg Anschluss an die ersten vier Tabellenplätze, die die Teilnahme an der Champions League bedeuten. In den letzten Wochen hatte Arsenal nach nur einem Sieg aus fünf Spielen ein wenig den Anschluss verloren, insbesondere das deutliche 1:5 in Liverpool zum Jahresende brachte viel Kritik ein. Für Aufsteiger Fulham bleibt es dagegen eng, die Mannschaft steht weiter auf dem vorletzten Platz.

Arsenal sorgt für klare Verhältnisse

Granit Xhaka brachte ein dominantes Arsenal mit seinem Tor in der 25. Minute die Halbzeitführung. Alexandre Lacazette (55. Minute), Aaron Ramsey (79.) und Pierre-Emerick Aubameyang (83.) erzielten die weiteren Treffer für Arsenal. Bernd Leno stand erneut im Tor, Shkodran Mustafi spielte eine Halbzeit lang. Mesut Özil fehlte wie bei Arsenals Spiel in Liverpool erneut mit Knieproblemen.

Fulham trat mit André Schürrle in der Startelf an, blieb aber weitgehend chancenlos. Aboubakar Kamara (69.) gelang nur das zwischenzeitliche 1:2 für Fulham, nachdem er in der Pause für Schürrle eingewechselt worden war.

Tottenham ohne Mühe

Tottenham Hotspur gewann ohne Mühe bei Cardiff City. Kane (3.), Erikson (12.) und Son (26.) erzielten die Tore beim 3:0-Auswärtssieg. Die Spurs zogen damit in der Tabelle zumindest bis Donnerstag an Manchester City vorbei auf Platz zwei. City tritt dann zum Spitzenspiel beim FC Liverpool an.

Vardy schießt Leicester zum Sieg in Everton

Jamie Vardy verhalf Leicester City auf den siebten Tabellenplatz. Sein Tor im Spiel beim FC Everton bedeutete den 1:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft. Nach 58 Minuten leistete sich Evertons Michael Keane einen Ballverlust, Ricardo Pereira spielte Vardy in Position für sein Siegtor. Everton bleibt damit Tabellenzehnter.

Wichtiges Spiel im Abstiegskampf steht bevor

Heute Abend stehen ab 20:45 Uhr bzw. 21 Uhr ein halbes Dutzend Spiele auf dem Programm - und eines ist vor allem im Abstiegskampf wichtig: Huddersfield Town mit dem deutschen Trainer David Wagner spielt als Tabellenletzter gegen den Drittletzten Burnley - eine Niederlage wäre also ein ziemlicher Rückschlag. Southampton ist mit Trainer Hasenhüttl bei Chelsea zu Gast.

red | Stand: 02.01.2019, 05:34