Im Merseyside-Derby der englischen Premier League gab es in einer chancenarmen Partie keinen Sieger. Der Club von Trainer Jürgen Klopp blieb nach der Nullnummer mit 67 Punkten vorerst auf Platz drei der Tabelle.

Drei Tage nach dem 3:0-Sieg gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League veränderte Klopp seine Startelf auf mehreren Positionen. Verzichten musste er auf seinen Toptorjäger Mohamed Salah, der sich gegen City verletzt hatte. Roberto Firmino und Alex Oxlade-Chamberlain blieben zunächst auf der Bank und kamen erst im letzten Drittel der Partie zum Einsatz. Wie schon am Mittwoch stand der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can den Reds verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Tootenham kann aufschließen

Liverpool ist nach dem 0:0 nun seit 17 Spielen gegen den Nachbarn Everton unbesiegt (acht Siege, neun Unentschieden). Es ist die längste Serie in der Clubgeschichte ohne Niederlage gegen die Toffees. Schon am Dienstag steigt für den FC Liverpool das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in Manchester.

Der Tabellenvierte Tottenham Hotspur, der ein Spiel weniger zählt, kann in der Nachmittagspartie bei Stoke City mit Liverpool gleichziehen.

