Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola gewann am letzten Spieltag der Premier League mit 4:1 (2:1) beim Tabellen-17. und verteidigte damit den Titel. Vizemeister ist der FC Liverpool, der die Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0) besiegte und nur einen Punkt weniger hat.

Sergio Agüero (28. Minute), Aymeric Laporte (38.), Riyad Mahrez (63.) und der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (72.) erzielten am Sonntag (12.05.2019) die Treffer für Man City. Glenn Murray (27.) hatte Brighton in Führung gebracht. Den "Reds" mit ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp reichte der Heimsieg durch die Treffer von Sadio Mané (17. und 81.) nicht.

Triple ist möglich

Die "Citizens" holten in dieser Saison 98 Punkte und verfehlten ihre Bestmarke von 100 Punkten aus dem Vorjahr nur knapp. Das Team um Gündogan und Leroy Sané hatte bereits den Ligapokal gewonnen und peilt nun das nationale Triple an. Am Samstag bestreitet City das FA-Cup-Endspiel gegen den FC Watford.

Für die Champions League haben sich Meister Manchester City, die diesjährigen Königsklassen-Finalisten FC Liverpool und Tottenham Hotspur sowie der FC Chelsea qualifiziert.

red/sid/dpa | Stand: 12.05.2019, 17:45