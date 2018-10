In Peking wird es am Sonntag (07.10.18) schon kurz vor Mitternacht sein, wenn im Stadion an der Anfield Road angepfiffen wird. Vor Ort ist es dann 16.30 Uhr, in Gelsenkirchen eine Stunde später.

Drei ehemalige Schalker könnten theoretisch auf dem Platz stehen. Bei Leroy Sané ist das sehr wahrscheinlich, der Einsatz von Ilkay Gündogan ist wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich, Liverpools Innenverteidiger Joel Matip dürfte Joe Gomez und Virgil van Dijk den Vorzug geben müssen.

Mittag in Novo Hamburgo und Osasco

Im Südosten Brasiliens wird es 12.30 Uhr sein, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, die nach sieben Spieltagen jeweils 19 Punkte aufweisen. In jener Zeitzone liegen Novo Hamburgo, Geburtsort von Alisson (Foto oben), und Osasco, Geburtsort von Ederson.

Das Topspiel der Premier League, das zig Millionen Menschen auf der Welt vor den Bildschirm ziehen wird, ist auch das Duell zwischen zwei brasilianischen Nationaltorhütern, die beide im Kader der Selecao für die Weltmeisterschaft 2018 standen. Alisson bestritt die fünf Spiele für Brasilien beim Turnier in Russland.