25. Spieltag der Premier League

FC Southampton mit viel Rückenwind zum FC Liverpool

Wer bezwingt den FC Liverpool? Den nächsten Versuch macht der FC Southampton. Die "Saints" haben die vergangenen vier Auswärtsspiele in der Premier League allesamt gewonnen. Jetzt geht es am Samstag (01.02.2020, 16 Uhr, Zusammenfassung in der ARD-Sportschau) nach Anfield.